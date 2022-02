Tutti sappiamo, e chi non lo sa dovrebbe saperlo, che camminare fa bene alla salute fisica e mentale. Ci sono particolari indicazioni da seguire? La risposta è affermativa.

Infatti, molti non sanno che esiste un momento giusto della giornata in cui anche una semplice passeggiata per recarsi al lavoro o per svago o altro, può trasformarsi in un’attività che apporta tanti benefici al nostro organismo.

Quanti di noi al mattino si svegliano già stanchi, privi di energia e di cattivo umore?

Tutto ciò può derivare dal fatto che il nostro organismo ha bisogno di stimoli, per affrontare al meglio la giornata e nel modo giusto. Cosa si potrebbe fare per evitare questa situazione?

In base ad alcuni studi scientifici, se vogliamo evitare anche malattie come la depressione, l’embolia, l’obesità, disturbi o patologie cardiache, alcuni tipi di cancro, si dovrebbe concedere al nostro organismo una priorità assoluta, quella di passeggiare.

Ci sono momenti della giornata che potrebbero apportare maggiori benefici? Quando una camminata oltre a far dimagrire potrebbe migliorare il nostro benessere?

Alcune ricerche e studi, sono giunti alla conclusione che il momento migliore della giornata per camminare, anche di solo venti minuti, sarebbe al mattino. Questa sana abitudine permetterebbe di affrontare la giornata con una maggiore energia, vitalità e non solo.

Ecco quando una camminata oltre a far dimagrire può migliorare l’umore, aumentare l’energia e le difese immunitarie

Una passeggiata mattutina eseguita quattro o cinque giorni a settimana può favorire l’autostima, il buon umore e allontana il senso di fatica.

Ma non solo!

Se eseguita costantemente e associata a una dieta aiuta a dimagrire.

Camminare una mezz’ora al giorno aumenta le difese immunitarie, diminuisce la probabilità di rischiare malattie cardiache e cardiovascolari, e per chi soffre di diabete, la camminata farebbe diminuire il livello di zuccheri nel sangue.

Ma non è finita.

La camminata aiuta a dormire meglio la notte, specialmente se fatta al mattino magari parcheggiando l’automobile distante dal luogo di lavoro.