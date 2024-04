Quanto si spende per andare in vacanza alle Maldive - Foto da pexels.com

Le Maldive sono una delle mete turistiche più ambite. Spesso le più note celebrità vanno in vacanza lì, a godersi il mare e le bianche spiagge. Si tratta di un luogo perfetto anche per chi è alla ricerca di svago di ogni tipo, ricco di splendidi resort nei quali trascorrere giornate all’insegna del relax più totale. Insomma, l’ideale per chi ha intenzione di staccare la spina. Ma quanto costa andare in vacanza alle Maldive? Anticipiamo che non si tratta di una meta alla portata di tutte le tasche. Infatti, non tendono ad essere particolarmente economiche, specialmente per chi ha intenzione di godersi appieno l’esperienza.

Quando si spende per andare in vacanza alle Maldive?

Già altre volte abbiamo trattato su queste pagine il costo di una vacanza in alcune delle mete più ambite. Ad esempio, abbiamo visto quanto costa andare a Sharm El Sheik, splendida località egiziana forse non iconica come le Maldive, ma comunque meta di migliaia di turisti ogni anno.

Come abbiamo visto, una vacanza di una settimana lì può arrivare a costare un minimo di 1.000-1.200 euro a persona. Ebbene, per le Maldive invece si spenderebbero addirittura dai 1.800 ai 2.000 euro in alta stagione. Per risparmiare si consiglia di recarsi lì in bassa stagione e prenotare con largo anticipo il volo aereo. Infatti, quest’ultimo costa 700 euro qualora prenotato a poco meno di un mese della partenza. Prenotando con largo anticipo, invece, si possono risparmiare finanche 200 euro.

Facendo quanto detto, per una vacanza alle Maldive si potrebbero pagare dai 1.200 ai 1.500 euro a persona. In ogni caso, per molte persone si tratta di una vacanza tutt’altro che abbordabile, specialmente se si considera l’ammontare dello stipendio medio nella nostra nazione.

Ecco come risparmiare sull’alloggio

Un alloggio alle Maldive può costare anche sui 130 euro a persona a notte. Tuttavia, se si vuole risparmiare, si può optare per alloggiare in una guesthouse. In questo caso, il costo per una notte ammonterebbe a circa 40 euro.

Qual è il costo delle attività

Quindi, abbiamo visto quando si spende per andare in vacanza alle Maldive. Oltre ai costi di cui abbiamo già scritto, è da considerare anche il costo delle attività che si svolgeranno. In media, noleggiare una barca costa almeno 300 euro a persona, mentre un’escursione in barca circa 60. Invece, per effettuare delle immersioni nelle splendide acque delle Maldive si spendono circa 100 euro a persona.

