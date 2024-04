3 consigli per risparmiare quando si va in vacanza - Foto da pexels.com

Per viaggiare servono necessariamente tanti soldi? Non è per forza vero. In realtà, è possibile fare anche vacanze low cost, purché si sappia come. Infatti, esistono anche mete di mare o di montagna molto economiche, nelle quali è possibile trascorrere un weekend o persino una settimana senza spendere troppi soldi. Ad esempio, andare in Costa del Sol in Spagna costa davvero poco, se parliamo di mete estere: si spenderebbero ”soli” 71 euro a persona al giorno. Tuttavia, oltre alla scelta del luogo, ci sono altri dettagli da considerare se si vuole risparmiare il più possibile. Scopriamo quali sono.

Secondo l’Istat, la retribuzione media annua lorda per un dipendente si aggira attorno ai 27.000 euro. In media, quindi, un italiano guadagna circa 1.600 euro al mese netti. Se si contano tutte le spese, spesa e affitto inclusi, è difficile che si abbiano abbastanza soldi da potersi permettere una vacanza. Ciò vale specialmente per le famiglie composte da tre o quattro persone.

Tuttavia, anche chi guadagna questa somma o di meno potrebbe di tanto in tanto concedersi un weekend all’estero o in vacanza nelle splendide località della nostra Penisola. L’importante è che sappia come risparmiare il più possibile. Infatti, a volte nella programmazione del viaggio si commettono degli errori che fanno sì che si spenda molto di più. Seguendo i piccoli consigli che ti daremo potrai andare in vacanza spendendo il meno possibile e senza farti mancare niente.

3 consigli per risparmiare quando si va in vacanza: prenotare con largo anticipo

Se si deve raggiungere la meta del proprio viaggio in aereo è consigliabile prenotare il biglietto con largo anticipo. In questo modo, si risparmieranno molti soldi, finanche 100-200 euro a persona in alcuni casi. Pertanto, meglio programmare i propri viaggi molti mesi prima.

Optare per un viaggio last minute

A volte, si potrebbe invece decidere di optare per un’offerta last minute. Queste ultime infatti tendono ad essere molto poco costose. Certamente, però, questo consiglio non è applicabile per le famiglie, in particolare se numerose. Tuttavia, è l’ideale se si ha intenzione di viaggiare da soli o in piccoli gruppi. Vediamo adesso l’ultimo dei 3 consigli per risparmiare quando si va in vacanza.

Alloggiare in un dormitorio

Specialmente se non si hanno particolari esigenze, si potrebbe optare per alloggiare in un dormitorio o in un ostello, che tendono a costare molto meno rispetto agli alberghi o ai B&B. In alcune nazioni, inoltre, è diffusa la pratica dell’home sharing, che permette a sua volta di risparmiare molti soldi.

Ma in cosa consiste? I proprietari di casa mettono a disposizione alcune camere della propria abitazione, e a volte anche la cucina, ai viaggiatori.

Lettura consigliata

3 città europee in cui la vita costa molto poco