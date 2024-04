Pare che il meglio di breve termine possa essere alle spalle e che la discesa dei mercati potrebbe essere solo all’inizio. Al momento, i nostri algortitmi e oscillatori sono orientati per questa ipotesi. Vedremo cosa accadrà.

L’analisi condotta da Andrea Scauri, gestore azionario Italia di Lemanik, riflette una visione prudente sui mercati data la persistenza del rischio legato alle politiche monetarie restrittive che potrebbero continuare a influenzare la crescita economica nei prossimi mesi. L’analista suggerisce un approccio selettivo agli investimenti, mantenendo una preferenza per i titoli finanziari e un’esposizione selettiva sugli industriali e infrastrutture, ma evitando il settore dei servizi di pubblica utilità a causa del peggioramento dello scenario dei prezzi dell’energia. Tuttavia, è più prudente sul settore del lusso nel breve termine e ha preso parzialmente profitto dal posizionamento nell’energia.

La chiusura positiva dei mercati azionari globali nel mese di marzo è stata attribuita dai mercati ai segnali “dovish” delle Banche centrali, alla presenza di liquidità e al significativo aumento delle probabilità di uno scenario di crescita economica più forte del previsto, insieme al boom dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, Scauri ritiene che il mercato statunitense potrebbe essere eccessivamente ottimistico rispetto all’impatto delle politiche monetarie restrittive e potrebbe essere vulnerabile in caso di delusione sulla crescita economica o un’inflazione più resistente.

Azioni a Piazza Affari

Il FOMC ha confermato la prospettiva di tre tagli dei tassi di interesse per quest’anno, con un possibile inizio già a partire da giugno. Tuttavia, Scauri avverte che il mercato dovrebbe rimanere cauto e monitorare gli sviluppi sull’inflazione. Le valutazioni del mercato statunitense appaiono elevate, mentre quelle europee e italiane sono considerate meno estreme e più attraenti, specialmente per le mid-small cap italiane.

Scauri fornisce anche un quadro dei suoi investimenti attuali, mantenendo il posizionamento su Banca Monte dei Paschi, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm nel settore finanziario, riducendo la posizione su Tenaris e mantenendo l’investimento in Saras nel settore petrolifero. Spicca l’investimento in Leonardo nel settore della difesa, che sta sfruttando il suo potenziale grazie alle azioni messe in atto dal nuovo management. Infine, Scauri conferma il posizionamento su Prysmian nel settore della transizione energetica, che beneficia dei grandi piani di investimento per promuovere la transizione energetica.