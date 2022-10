Quando saliranno le Borse e quando si potrebbero comprare azioni?

Come si forma un ciclo dei mercati azionari? Semplice, è come tutto ciò che accade in natura, ovvero oscilla fra situazioni peggiorative a quelle migliorative, quindi nel caso specifico, fra ribassi e rialzi. Dopo il forte ribasso iniziato intorno al 24 gennaio, quando saliranno le Borse, e quando si potrebbero aprire posizioni di lungo respiro.

In realtà, le serie storiche stabiliscono che i ribassi andrebbero sempre accumulati, mediando quindi il prezzo di ingresso.

Vediamo invece, cosa attendere da ora in poi, e se si è vicini a un segnale di inversione duraturo.

Nei giorni scorsi si evidenziava che in questa settimana si potrebbe capire se si è formato o meno il bottom annuale, e quello decennale.

Qual è il segnale che potrebbe lasciare alle spalle il ribasso degli ultimi mesi?

Una chiusura settimanale superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

30.429

Nasdaq C.

10.766

S&P 500

3.712.

Questo segnale poi andrebbe seguito fino alla fine di novembre, perché questa scadenza dovrebbe confermare ulteriormente questa tendenza.

Procediamo per gradi.

Dopo aver raggiunto i massimi intraday, ieri è iniziato un brusco ritracciamento che dovrebbe essere propedeutico a nuovi rialzi da oggi in poi. La giornata del 18 ottobre, si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.523,80

Nasdaq C.

10.772,40

S&P 500

3.719,98.

Partirà da ora il rally natalizio?

In rosso la previsione, in blu il movimento reale dei prezzi.

Quale direzione prenderanno i mercati azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 29.614. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 30.429.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.766. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 10.766.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.712.

Quando saliranno le Borse definitivamente?

Si potrebbe essere vicini a una svolta non solo di breve, ma anche di medio lungo termine. Per il momento i nostri Trading systems continuano a non generare segnali, e a rimanere in posizione neutrale.