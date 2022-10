Flavia Vento e Francesco Totti, cosa c’è dietro gli ultimi messaggi social

L’ex modella e show girl di recente si fa sentire o almeno ci prova. Due messaggi social, ci sia consentito, alla ricerca della visibilità a tutti i costi. In uno la Vento scrive di aver visto degli ufo e addirittura, in un momento non precisato, esseri extraterrestri avrebbero riferito alla donna di avvisare la popolazione mondiale di «entrare nella quinta dimensione». Una sorta di veggente prediletta dagli alieni.

L’altro messaggio fa riferimento a Tom Cruise. L’attore hollywoodiano è in ballo in due momenti. Dapprima perché avrebbe ospitato la soubrette sul suo yatch e poi perché, a dire della Vento, per molto tempo l’ex modella avrebbe chattato con una persona che si dichiarava essere Tom Cruise. Una truffa, in sordoni. Entrambe le situazioni per quanto attirino un poco l’attenzione dei social e dei media, saranno sufficienti a far parlare a lungo di Flavia Vento? Cioè il tempo necessario per rimettersi in gioco e siglare qualche contrattino in tv? Perché questo ci pare di leggere dietro tali aneddoti.

La Vento entra nella fine del matrimonio tra Totti e Ilary

Ma di più, ci chiediamo Flavia Vento e Francesco Totti cos’hanno in comune. Perché il nome della donna romana si accosta anche a quello del Pupone. E proprio per questo ad inizio mese si becca un tapiro da Valerio Staffelli per il tg satirico Striscia la Notizia. Anche in questo caso Flavia dice di aver molto da dire e svelare. Il riferimento è ad un presunto flirt con Totti nei bei tempi d’oro in cui l’ex Capitano della Roma programmava le nozze con Ilary Blasi. E già all’epoca, la novella che provò a fare da guastafeste, si rivelò fasulla. Figurarsi adesso che appartiene al passato remoto perché nel frattempo Totti non solo fa famiglia con Ilary ma si lascia pure e già esce pubblicamente con la Bocchi. E quindi anche il tentativo di cavalcare l’onda Totti-Blasi va in fumo.

Flavia Vento e Francesco Totti, cosa nasconde la show girl che si affanna in rete

Tutto questo per dire che Flavia Vento che allo stato non risulta parte attiva e protagonista di alcun programma televisivo, tenta di tutto per entrare dalla finestra. E non c’è nulla di male, solo che finora non gliene viene bene una. In fondo dai tempi di Libero in cui posa sotto una scrivania trasparente spalla o forse vittima dell’ironia di Teo Mammuccari, le prova tutte. Passa per i reality per poi approdare come ospite in alcuni salotti televisivi e fare ritorno a casa. Si dice anche in passato abbia un po’ di problemini economici da cui evidentemente si vuole risollevare. E ne ha certamente il diritto.

