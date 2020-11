Quanto costa la nuova PlayStation PS5 e come e dove preordinarla

Ammettiamolo, la PlayStation è stata per moltissimi di noi una grandissima compagna di vita. Quando eravamo piccoli potevamo passare tutto il pomeriggio giocandoci. E come noi, la PlayStation è cresciuta e ne sono usciti nuovi modelli. PlayStation 1, 2, 3, 4 e per un pò di tempo la Sony ci aveva fatto attendere.

Tuttavia, da ieri, giovedì 19 novembre, è arrivata in Europa la PlayStation, la PS5! Finalmente una buona notizia per questo 2020, che arriva giusto prima delle vacanze di Natale e che può essere un’ottima scelta da far trovare sotto l’albero. Ma quanto costa la nuova PlayStation PS5 e come e dove ordinarla o preordinarla?

Quanto costa

Chiedersi quanto costa la nuova PlayStation PS5 è chiaramente una domanda lecita in quanto sappiamo bene che i prodotti tecnologici appena usciti possono far piangere il proprio portafoglio. In definitiva, andiamo dai 399.99 euro del modello base ai 499.99 del modello Standard Edition. Le differenze, ci comunica la Sony, riguardano soprattutto questioni grafiche e la presenza del lettore Blu-Ray.

Come e dove ordinare o preordinare la PlayStation PS5

Bene, detto ciò, passiamo alle questioni pratiche. Vediamo come ordinarla e preordinare la PS5.

Si può ordinare sia da siti di e-commerce sia andando nelle catene di elettronica ed elettrodomestici come Unieuro, Euronics, Trony, Expert e Mediaworld. Le nostre fonti ci comunicano che, purtroppo, ad oggi, la nuova PlayStation PS5 è sold out.

Certo, in un mondo consumistico come il nostro è comprensibile che l’arrivo della nostra PS5 abbia creato il panico. Cerchiamo però, di essere fiduciosi. Sicuramente la Sony non vuole farsi scappare la ghiotta occasione di generare tanti introiti per Natale e quindi potenzierà la produzione. Non disperiamoci, se la vorremo ce l’avremo anche noi sotto l’albero di Natale.

Ecco, quindi, quando costa la nuova PlayStation PS5 e come e dove preordinarla.