Ora che le feste di Natale sono finite, siamo tutti alla ricerca di qualche metodo con cui ritrovare un po’ di benessere e dimagrire. E magari, iniziare anche ad avere abitudini che siano in generale più sane.

Una delle possibilità è quella di iniziare a bere un po’ di tè ogni tanto, sapendo che esso ha ottime proprietà sul nostro organismo. Il tè nero ad esempio ha una gran quantità di sostanze antiossidanti, che sono fondamentali nella lotta all’invecchiamento. Allo stesso tempo, vari studi hanno dato risultati incoraggianti anche su altri aspetti: pare che il tè nero possa avere moderati effetti positivi contro le malattie cardiovascolari e contro determinati tumori.

Attenzione a cosa scegliere

Non che sia una bevanda senza effetti collaterali: il tè nero è anche una bevanda stimolante, un po’ come il caffè. Proprio per questa ragione un consumo eccessivo può creare problemi del sonno o di ansia, ed in generale può creare agitazione. Quindi il consiglio è di assumerlo con moderazione.

Una volta comprese le caratteristiche di questa bevanda, rimane da capire quale sia il migliore. Se quindi ci stiamo chiedendo quale scegliere, ecco l’irresistibile tè dalle nobili origini.

Il tè del nobile Charles Grey

Il nostro consiglio non può che arrivare dal Regno Unito, Paese in cui questa bevanda è praticamente un’istituzione. Il tè di cui parliamo prende il nome da Charles Grey, un nobile dell’800 che possedeva il titolo di Earl (simile al “Conte” italiano). Questo personaggio è anche stato un importante Primo Ministro, che ha abolito la schiavitù in tutto l’Impero Britannico.

Si racconta che al nostro Earl Grey fosse stato fatto un regalo proveniente dalla Cina, consistente in tè nero aromatizzato al bergamotto. Addirittura, una leggenda narra che questo regalo gli sia stato fatto da un uomo cinese dopo che Grey aveva salvato suo figlio dall’annegamento. Per quanto affascinante però, questa notizia non ha riscontri ufficiali. In ogni caso, è a partire da questo evento che pian piano il tè nero al bergamotto ottenne il nome di Earl Grey.

Ecco quindi che conosciamo una grande nuova bevanda: ecco l’irresistibile tè dalle nobili origini.