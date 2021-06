Pagare la SIAE è obbligatorio e importante perché con quel denaro si crea la pensione agli artisti. Pochi ricordano che il grande Mozart fu seppellito in una fossa comune perché non aveva denaro nemmeno per la sua stessa sepoltura. È importante sapere quando pagare la SIAE per la musica suonata nelle feste private ed evitare multe salate.

I diritti d’autore sono dovuti anche quando la festa si svolge in un luogo privato proprio perché viene riprodotta della musica su cui l’autore ha dei diritti. La riproduzione di musica comporta il pagamento dei diritti SIAE in qualsiasi modo avvenga. Quindi si paga se la riproduzione avviene con mezzi meccanici, ma anche se l’esecuzione è dal vivo.

Vediamo nel dettaglio quando pagare la SIAE per la musica suonata nelle feste private ed evitare multe salate.

Se organizzo una festa di compleanno pago la SIAE?

Dipende dal luogo in cui la festa si svolge. La SIAE deve riscuotere le imposte se la festa, anche privata, avviene in un locale pubblico. Quindi organizzare una festa in casa permette di evitare di pagare la SIAE.

Se invece organizziamo un party in un locale pubblico sarà il titolare del locale a provvedere alla SIAE e poi ricaricherà il costo nella somma che chiede al cliente. Non conta che l’ingresso alla festa sia gratuito. Se il locale è pubblico la SIAE deve essere pagata.

Come si paga la SIAE

Intanto bisogna cercare on line dove si trovi l’ufficio SIAE della propria città per andare a dichiarare in anticipo lo svolgimento della festa. L’importo da pagare varia a seconda di due elementi. Influisce il tipo di riproduzione, che può essere meccanico, tramite DJ o dal vivo. Il secondo elemento è dato dal numero degli invitati. Soprattutto per i matrimoni sono previsti due scaglioni a seconda del numero dei presenti.

Risparmiare suonando brani liberi

Alla SIAE si può chiedere per quali brani è ormai scaduto il diritto d’autore. Quelli sono definiti brani di pubblico dominio e possono essere suonati senza pagare nessun importo. È un piccolo trucco da conoscere per far scendere il costo complessivo della serata.