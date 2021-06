Con la chiusura di giugno il titolo Neosperience potrebbe partire per un rialzo di oltre il 150%. Si stanno creando, infatti, le condizioni per una decisa ripartenza al rialzo del titolo. Come si vede dal grafico sul time frame mensile, infatti, a fine mese si potrebbe generare un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Non solo, la chiusura potrebbe essere superiore al primo ostacolo, area 5,94 euro, lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 8,28 euro. In questo caso la massima estensione del rialzo si trova in area 15,9 euro per un potenziale rialzo di circa il 150%.

Per monitorare più da vicino l’evoluzione del rialzo possiamo guardare al time frame settimanale. In questo caso un’importante conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 6,1 euro. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare in area 5 euro.

Dal punto di vista dei multipli di mercato la situazione del titolo non è molto incoraggiante. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 100%.

Anche per l’analista che copre il titolo, le attuali quotazioni di Neosperience presentano una forte sottovalutazione. Basti pensare che il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprima una sottovalutazione di circa il 70%.

Con la chiusura di giugno il titolo Neosperience potrebbe partire per un rialzo di oltre il 150%: le indicazioni dell’analisi grafica

Neosperience (MIL:NSP) ha chiuso la seduta del 9 giugno a 6,22 euro in rialzo dell’1,63 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile

