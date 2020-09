Per quale forma di trattamento economico connessa all’invalidità si assegna anche la quattordicesima mensilità? Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi spiegano come funziona in questi casi e cosa prevede la normativa al riguardo.

Come funziona

La quattordicesima mensilità è una forma di trattamento economico che l’Istituto di previdenza corrisponde ad alcuni pensionati o lavoratori in base a dei precisi requisiti. Nel caso dei pensionati, in particolare, la normativa che disciplina il diritto alla quattordicesima è quella presente nel D.L. 81/2007. nel caso che vogliamo trattare oggi ci chiediamo: quando le pensioni di invalidità hanno diritto alla quattordicesima dall’INPS? Ebbene, non tutti gli invalidi possono vantare tale diritto e cerchiamo di capire perché.

Quando le pensioni di invalidità hanno diritto alla quattordicesima dall’INPS

Il diritto alla quattordicesima mensilità, in caso di invalidità, spetta solo nel caso in cui si risulti beneficiari di assegno ordinario di invalidità. Si tratta di una forma di trattamento pensionistico su base previdenziale che è erogabile solo a determinate condizioni. Nello specifico, per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (AOI), oltre al requisito sanitario, è necessario quello contributivo. Questo è un aspetto importante che lo distingue dalla pensione di invalidità civile che ha, invece, un fondamento assistenziale. I beneficiari di AOI devono presentare una riduzione della capacità lavorativa a meno di un 1/3.

Inoltre, devono possedere almeno 5 anni di contributi di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio precedente la richiesta di indennità. È proprio perché si tratta di una forma previdenziale, che è possibile stabilire la corresponsione della quattordicesima mensilità. Attenzione a considerare anche la soglia anagrafica minima per la quattordicesima che corrisponde a 64 anni di età in questi casi. Si aggiunge, altresì, il requisito di reddito che impone di non superare i 13.391,82 euro annui per tale diritto. Ecco quando quando le pensioni di invalidità hanno diritto alla quattordicesima dall’INPS.

Per conoscere l’importo della mensilità di nostro interesse, bisogna considerare che essa si calcola sulla base degli anni di contributi. In ogni caso, la quota massima non può superare i 655,00 euro.

Per sapere in quali casi l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, è possibile consultare l’approfondimento qui.