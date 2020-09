Con l’aiuto degli Esperti di Redazione capiremo chi sono gli inabili al lavoro che possono richiedere la pensione INPS. Rispondiamo così alle domande dei nostri Lettori che chiedono quali sono i contribuenti che l’Ente previdenziale considera inabili. Quale tipo di patologia deve presentare il soggetto per ottenere il riconoscimento della totale inabilità allo svolgimento di qualunque mansione lavorativa? L’incapacità di assumere un incarico professionale deve corrispondere ad un’effettiva impossibilità di svolgere un impiego di carattere fisico e/o psichico da parte del contribuente.

Chi versa in una condizione di inabilità presenta una permanente e totale incapacità lavorativa e non può provvedere al proprio sostentamento. Nella maggior parte dei casi, dipende dalla costante assistenza e dall’aiuto di altri anche per mansioni quotidiane più banali. Diverso il caso dell’invalido civile cui l’INPS riconosce il diritto alla pensione solo in presenza di specifiche percentuali di invalidità. Rimandiamo il Lettore alla ricerca di informazioni più precise all’articolo “Quanti punti di invalidità servono per la pensione INPS?”. Adesso invece gli Esperti di Redazione vi forniranno indicazioni per capire chi sono gli inabili al lavoro che possono richiedere la pensione INPS. Occorre difatti ricordare che un incidente di qualunque tipo o un infortunio sul luogo di lavoro possono determinare l’incapacità lavorativa.

Chi sono gli inabili al lavoro che possono richiedere la pensione INPS?

Gli inabili al lavoro sono i soggetti a cui il medico legale dell’INPS riconosce l’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualunque impiego professionale. Una specifica Commissione sanitaria, a seguito di una visita di accertamento, ratifica la presenza di menomazioni fisiche e/o mentali tali da rendere impossibile lo svolgimento di attività lavorative.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’Istituto di previdenza sociale riconosce il diritto al trattamento previdenziale solo al contribuente che possiede due requisiti. Il primo riguarda il riconoscimento dell’invalidità tramite certificazione sanitaria. Il secondo invece implica il possesso di un montante contributivo pari almeno a 5 anni. Per ottenere la pensione di inabilità è necessario che il versamento di 3 anni di contributi avvenga nei 5 anni che precedono la richiesta.