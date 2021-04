Pieni di buona volontà cerchiamo di aiutare il più possibile l’ambiente. Molti quindi sono molto attenti quando gettano i rifiuti. La raccolta differenziata è oggi fortunatamente diffusa. È inoltre resa più semplice dai servizi di ritiro porta a porta.

A volte, però, abbiamo dei dubbi. Alcuni oggetti, infatti, ci confondono e non sappiamo dove gettarli. Tra questi ne spicca uno molto utilizzato. Quando facciamo la raccolta differenziata facciamo sempre un errore buttando questo oggetto nel bidone sbagliato, ecco come fare.

Va veramente nella carta?

Quando è ora di gettare i rifiuti nella carta sappiamo di andare sul sicuro con riviste, fogli e cartone. Sappiamo inoltre di dover rimuovere ciò che carta non è. Capita infatti di avere scatoloni coperti di nastro adesivo che va eliminato. Solitamente, infatti, questi oggetti sono composti da un solo e semplice materiale, la carta.

C’è però un altro accessorio che a volte ci manda in confusione. Parliamo infatti dei post-it. Questi foglietti adesivi sono utilissimi in ufficio, quando studiamo o per appuntarci la lista della spesa. Ciò che li rende speciali è proprio la colla che ci permette di incollarli dove vogliamo. Molti però pensano che la colla renda i post-it non riciclabili. È davvero così?

Per non sbagliare

La risposta ci arriva dal Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Quando facciamo la raccolta differenziata facciamo sempre un errore buttando questo oggetto nel bidone sbagliato. Molti di noi infatti gettano i post-it nella raccolta indifferenziata pensando che non siano riciclabili proprio a causa della colla. Come ci dice la Comieco, questo è però un errore. Quasi sempre, infatti, la colla presente su questi foglietti idrosolubile. Durante il processo di riciclaggio, quindi, questa si scioglierà.

In questo modo i post-it saranno al 100% riciclabili! Il discorso cambia per post-it particolari la cui colla non è idrosolubile. Solitamente, però, possiamo andare sul sicuro e gettare i post-it nel bidone della carta! In questo modo faremo un favore all’ambiente promuovendo così il riciclo di questi utilissimi foglietti.