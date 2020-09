Quando è possibile fare un bonifico estero senza Bic/Swift e con il solo IBAN?

Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario unitamente all’IBAN.

Il BIC e lo Swift possono essere usati come sinonimi ma in realtà il primo è uno dei codici Swift (Worlwide Interbank Financial) ed è lo strumento online in grado di restituire i codici BIC di quasi ogni banca online attraverso il sito Swift.com.

Cosa è l’IBAN e come si compone

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:

a) 2 lettere maiuscole rappresentanti la Nazione (IT per l’Italia);

b) 2 cifre di controllo o CIN Europeo;

c) il codice BBAN nazionale.

Quindi per l’Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali). L’IBAN è dedotto dal numero di conto corrente interno della banca e identifica univocamente un conto corrente a livello mondiale.

Quando è possibile fare un bonifico estero senza Bic/Swift e con il solo IBAN

E’ possibile fare un bonifico estero senza Bic e Swift quando viene fatto da e per i Paesi dell’area euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta Estonia e Slovacchia). Nonché quando viene fatto nei Paesi dell’EFTA (area europea di libero scambio) e nel Principato di Monaco. Facciamo attenzione perché nell’effettuare un bonifico da e per i Paesi dell’area euro nell’area EFTA se non indichiamo il BIC dobbiamo indicare il paese di destinazione. Ovviamente va precisato che non per tutti i paesi il codice IBAN è di 27 caratteri alfa numerici come nel caso dell’Italia.

Il consiglio da esperto di economia e fisco di Proiezionidiborsa è quello d’inserire sempre, anche quando non necessario e reperendolo cliccando qui, il codice Bic.

