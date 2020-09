Primo giorno di scuola: ecco le idee per la colazione

Domani, 14 settembre, migliaia di bambini e ragazzi italiani torneranno in classe. C’è chi metterà piede in una scuola per la prima volta in assoluto. E chi rientrerà in aula dopo mesi di didattica a distanza. In ogni caso, c’è solo un modo per affrontare col sorriso il primo giorno di scuola: ecco le idee per la colazione!

Mai saltare la colazione

Per affrontare una lunga giornata sui banchi, fare colazione è fondamentale: serve a rendere al meglio sia fisicamente, che mentalmente. La prima colazione dei bambini deve essere ricca, in modo da fornire loro le energie necessarie per arrivare alla merenda di metà mattina.

Tra l’altro, garantire ai figli un’alimentazione sana ed equilibrata durante l’inizio dell’anno scolastico serve anche a evitare il cosiddetto “school blues”. Quest’ultimo, noto anche come mal d’autunno, è uno stato di malessere generalizzato di cui spesso si lamentano i bambini al ritorno sui banchi. Si presenta sia con manifestazioni emotive, che con sintomi fisici. Mangiar sano tutti i giorni, senza trascurare la colazione, può contribuire a combatterlo.

Inoltre, preparare una colazione speciale per il primo giorno di scuola può aiutare i bambini a superare l’ansia. Ancor meglio se fare colazione tutti assieme diventa un’abitudine!

E se i bambini si lamentano di non avere appetito al mattino? Per ovviare a questo problema, assicurati che la cena sia equilibrata e non consumata troppo tardi. Inoltre, fai in modo che dormano un numero di ore adeguato (clicca qui per scoprire come puoi aiutare i tuoi figli a dormire di più).

Cosa preparare per colazione

Ora che conosci l’importanza di questo pasto per un buon primo giorno di scuola, ecco le idee per la colazione.

Secondo l’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente, per una colazione completa bisogna scegliere un alimento da ognuno di questi tre gruppi:

fette biscottate, biscotti, cereali, pancake, pane con miele, marmellata o crema al cioccolato spalmabile; latte o un’alternativa vegetale al latte, yogurt, ricotta, uovo, affettato magro; frutta fresca a scelta.

Questi sono solo alcuni spunti per una colazione che tenga conto di queste indicazioni:

pancake con ricotta e frutti di bosco; yogurt con cereali e fettine di banana; muffin o torta fatta in casa con un bicchiere di latte e un frutto; uovo sbattuto con un po’ di zucchero e allungato con il latte e un frutto; panini col tacchino, un bicchiere di latte e un frutto.

Le varianti sono infinite. Non ti resta che liberare la fantasia e… in bocca al lupo ai tuoi bambini per il primo giorno di scuola!