D’estate moltissimi amano vivere con le finestre aperte per cambiare l’aria e rinfrescare la casa. In questo periodo dell’anno è più difficile, soprattutto in certe zone d’Italia in cui fa molto freddo.

Il problema arriva specialmente durante l’ora di cena, in cui tutta la famiglia è riunita e si prepara il cibo. Tra soffritti, cotture al forno e arrosti, l’odore del cibo si propaga in tutta la casa e spesso non riusciamo a liberarcene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vedremo, dunque, che quando deodoranti e incenso non riescono a rimuovere l’odore di cibo da casa, basta provare questo semplicissimo metodo. Scopriamo di cosa si tratta.

Basta odori indesiderati

All’ora dei pasti può anche essere gradevole sentire l’odore dei piatti cucinati in giro per la casa, ci aiuta a farci venire appetito e ad apprezzare il gusto dei cibi.

Se l’odore, soprattutto quello meno gradevole, persiste per diversi giorni in ogni stanza, però, può non essere più piacevole. Può essere difficile prendere sonno e può creare un vero e proprio disagio.

Tra le varie opzioni per rimuovere gli odori sono molto conosciuti gli incensi da bruciare o i deodoranti spray. Questi rimedi sono efficaci, anche se spesso coprono momentaneamente gli odori più forti e creano un mix non da tutti apprezzato. Usarli all’ora di cena poi, sarebbe, un grosso sbaglio perché potrebbero causare nausee e malesseri.

Oggi vedremo un metodo che anziché coprire l’odore lo assorbe e lo trattiene. Possiamo realizzare questo metodo con un oggetto che tutti quanti abbiamo in casa.

Quando deodoranti e incenso non riescono a rimuovere l’odore di cibo da casa, basta provare questo semplicissimo metodo

e vogliamo deodorare e impedire che gli odori restino nelle stanze, possiamo creare un assorbi-odori fatto in casa in questo semplice modo.

Dovremo prendere dei dei chicchi di caffè interi e posizionarli dentro una ciotola. Ora possiamo lasciare la ciotola vicino al piano cottura e in tutti quegli angoli in cui l’odore tende a ristagnare.

I chicchi di caffè hanno l’incredibile dote di eliminare l’odore e di assorbirlo, senza, però, rilasciare profumi o odori che potrebbero risultare fastidiosi.

Se non abbiamo i chicchi interi, possiamo provare anche con i fondi di caffè della moka. Questo rimedio è davvero molto efficace, possiamo usarlo in tutte le stanze della casa, nel frigo, nel bagno e anche nel luogo in cui teniamo la lettiera dei gatti.

Approfondimento

Perchè la carta d’Eritrea è un’alternativa naturale all’incenso.