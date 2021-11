Contro malattie cardiovascolari e sovrappeso ecco delle abitudini comuni che potremmo eliminare velocemente per vivere più a lungo

Le malattie di tipo cardiovascolare, esattamente come quelle cronico degenerative, sono patologie che affliggono buona parte della popolazione soprattutto andando avanti con l’età.

Queste patologie a carico del cuore e dei vasi sanguigni sono dette multifattoriali perché deriverebbero dall’ insieme di diversi fattori alcuni non modificabili come la genetica, l’età e il genere. Ed altri fattori modificabili da ogni individuo, come le scelte alimentari, il fumo e la sedentarietà.

Lo sviluppo di queste patologie è spesso correlato alla presenza di altre malattie come il diabete o l’ipercolesterolemia che influiscono negativamente sul sistema cardiovascolare.

Tuttavia un ruolo chiave per migliorare queste condizioni e abbassare il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari, è svolto dalle abitudini alimentari e dallo stile di vita. Abitudini “sciocche” che oggi ci sembrano irrilevanti influiscono e tanto sull’intero organismo presente e futuro.

Un esempio, il consumo eccessivo e quotidiano di alimenti industrializzati e ricchi di zuccheri, ma privi di sostanze nutritive. Come le merendine, le bevande zuccherate e dolciumi vari che influenzano in maniera negativa il nostro organismo. Predisponendolo alla comparsa di patologie quali insulino resistenza, obesità e problemi di tipo cardiovascolare.

Un’altra abitudine deleteria è il fumo che può essere considerato un vero e proprio killer della salute del cuore e dei vasi. Il consumo di sigarette causa la perdita di elasticità delle pareti dei vasi e ispessimento degli stessi. Le componenti presenti all’interno delle sigarette sono deleterie. In modo particolare la nicotina accelera il battito cardiaco; mentre il monossido di carbonio, generato dalla combustione, riduce i livelli di ossigeno nel sangue.

Queste solo alcuni dei vizi più diffusi nella popolazione odierna che potrebbero causare importanti problemi di salute. Dunque, come fare per mantenere in salute l’apparato cardio vascolare?

Contro malattie cardiovascolari e sovrappeso ecco delle abitudini comuni che potremmo eliminare velocemente per vivere più a lungo

Come quanto riportato in questo autorevole articolo dello IEO, a giocare un ruolo fondamentale è la prevenzione. Adottare uno stile di vita fatto di scelte salutari per almeno 80 %, limita di gran lunga lo sviluppo di problematiche cardiovascolari.

Le abitudini vincenti per un’esplosione di salute

Scegliere un’alimentazione fatta di abitudini sane e basata sul modello di dieta mediterranea diminuisce le probabilità di sviluppare anche altre patologie come l’obesità, l’iperglicemia, il diabete.

Questa dieta, infatti, è basata sul consumo di alimenti come cereali integrali, frutta e verdura e una moderata assunzione di alimenti di tipo proteico come carne, pesce e latticini. Per arrivare ad un’assunzione quasi nulla di alimenti come zuccheri e grassi saturi, presenti in alimenti come snack, merendine, burro, insaccati e dolciumi vari.

Smettere di fumare è un’altra azione indispensabile per ridurre i rischi di sviluppare malattie a carico dei vasi e dei polmoni.

Fare attività sportiva sostenuta per almeno 3 volte a settimana e passeggiare con un passo veloce almeno un’ora al giorno è un’altra abitudine utilissima per tenere allenate le pareti dei nostri vasi sanguigni e il nostro cuore.

Ebbene, contro malattie cardiovascolari e sovrappeso ecco delle abitudini comuni che potremmo eliminare velocemente per vivere più a lungo.