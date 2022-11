Quando ci sarà un ritracciamento sui mercati internazionali? Ci sono pericoli per un’inversione?

Nei giorni scorsi, dopo una certa indecisione i listini azionari hanno corso forte. Cosa attendere da ora in poi? La domanda di tutti coloro che sono rimasti a guardare proiettando nuovi minimi, è la seguente: quando ci sarà un ritracciamento sui mercati internazionali?

Settimana prossima darà indicazioni in merito, e la scadenza del setup mensile del 14 novembre potrebbe chiarire meglio alcune dinamiche anche per Piazza Affari che è salita del 20% in poche settimane.

La seduta di contrattazione dell’11 novembre ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

14.257

Eurostoxx Future

3.868

Ftse Mib Future

24.364

S&P 500 Index

3.992,93.

Riteniamo che da ora il testimone del rialzo passerà dall’Europa a Wall Street, e quindi di volta in volta ci saranno aggiustamenti intraday, ma non vere e proprie inversioni ribassiste durature. Pericoli in tal senso hanno secondo i nostri studi poche probabilità nel breve termine.

Il movimento rialzista dovrebbe rafforzarsi ulteriormente

Al momento non ci sono ragioni da farci ritenere che il rialzo iniziato a ridosso del nostro setup del 17 ottobre, possa subire una battuta di arresto significativa.

Cosa attendere nella prossima settimana?

Il rialzo dovrebbe continuare e si proiettano le seguenti dinamiche:

lunedì giorno di minimo,

martedì giorno di massimo.

Quando ci sarà un ritracciamento sui mercati internazionali? Ecco i livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.588. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.400.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.696. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.661.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.520. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 23.030.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.858. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.744.

Le previsioni degli oscillatori proprietari

Durante i prossimi giorni potrebbe essere possibile qualche ritracciamento intraday ma non un’inversione ribassista. Le prossime scadenze di setup mensile cadranno il 14 e il 21 e 23 novembre.

Lunedì si attende una partenza in rosso per poi lasciare spazio a nuovi rialzi. Uno scenario diverso invece, ovvero chiusura della seduta con minimi inferiori a quelli dell’11 novembre, potrebbe portare a un ritracciamento fino a mercoledì 16, prima di nuovi rialzi. Nel caso più negativo, la massima estensione al ribasso prevista sarebbe il 21 novembre.