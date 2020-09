Quando ci cadono i capelli potremmo soffrire di questa malattia. Gli uomini quanto le donne fanno sempre fatica ad affrontare il problema della perdita dei capelli.

A volte, diventa un vero e proprio dramma, che porta le persone a non riuscire più a vivere serenamente.

Non sempre ci si deve preoccupare

Di norma, ogni giorno perdiamo fino a 100 capelli che vengono subito sostituiti dai nuovi capelli che sono già pronti a spuntare e a crescere. Tuttavia, può succedere che in un momento particolare della propria vita, ci si accorga che qualcosa non va.

Quando ci ritroviamo troppi capelli nella spazzola, sul cuscino del letto o sul divano in salotto o addirittura a terra dobbiamo iniziare a preoccuparci. Preoccuparsi non significa però allarmarsi piuttosto recepire il segnale che il nostro organismo ci sta lanciando.

Le cause che possono provocare la caduta dei capelli sono svariate. Un forte stress emotivo, un disagio psicologico, l’uso di farmaci per cure importante, l’utilizzo di prodotti per capelli di scarsa qualità, un’alimentazione non sana.

Questi sono solo alcuni dei motivi che potrebbero farci perdere i capelli. Ma a volte, non immaginiamo nemmeno che quando ci cadono i capelli potremmo soffrire di questa malattia. Vediamo di quale malattia si tratta.

La tiroide

Non tutti sanno che in alcuni casi, il colpevole della caduta dei capelli è la tiroide ossia quella ghiandola a forma di farfalla che si trova nella parte bassa del collo.

La tiroide regola molteplici funzioni del nostro corpo per cui, anche il semplice malfunzionamento, può provocare la caduta dei capelli oltre ad altri disturbi seri per la salute della persona.

L’ormone principale delle tiroide, la cd. tiroxina, contribuisce alla crescita dei capelli e allo sviluppo dei follicoli piliferi.

Infatti, quando la tiroide non funziona e non riesce a produrre la giusta quantità di ormoni, questa alterazione si ripercuote in modo negativo sul ciclo vitale del bulbo e sui nostri capelli.

Pertanto, se stai soffrendo di caduta dei capelli e credi che non ci siano particolari cause che possano contribuire alla perdita dei capelli, ti consigliamo di monitorare le condizioni e l’attività della tiroide.

