3 criteri per scegliere i migliori titoli da comprare e guadagnare soldi sull’azionario

Come operare sull’azionario in modo efficace? Nella scelta dei titoli da acquistare si deve tenere conto dei propri obiettivi, ma anche di alcuni criteri oggettivi. Ecco quelli che riteniamo essere tra i più importanti.

Investire in Borsa non deve essere affatto visto come una scommessa basata sulla fortuna. Questo si tratta del modo migliore per perdere soldi e tempo.

Ogni investimento deve essere ponderato e ciò ovviamente vale anche per l’acquisto di titoli sul mercato azionario. È importante non solo studiare la situazione attuale dei mercati ma anche scegliere le azioni giuste e che potrebbero portare maggiore guadagno minimizzando i rischi. Quindi, di che cosa bisogna tenere conto quando si fa questa scelta? Riassumiamo alcuni dei punti chiave.

3 criteri per scegliere i migliori titoli da comprare: scegliere azioni di qualità

Quello che abbiamo appena detto sembra tautologico, ma cerchiamo di spiegare che cosa intendiamo con ”qualità”. Ci stiamo riferendo ad azioni aventi un elevato ROE (return on equity), un indebitamento contenuto e una bassa volatilità degli utili.

Ma anche con rendimenti sopra la media

Le caratteristiche che abbiamo elencato sono molto importanti nella scelta delle azioni da acquistare. Tuttavia, bisogna anche saper selezionare titoli che abbiano un rendimento al di sopra della media.

Quale deve essere l’obiettivo? Inserire nel proprio portafoglio azioni di qualità ma che non costino troppo.

Prediligere le azioni con dividendi

I dividendi sono la porzione di utili che una società distribuisce ai propri azionisti, a titolo di remunerazione del capitale di rischio investito.

Ecco perché avere delle azioni con dividendi nel proprio portafoglio garantisce un flusso costante di reddito. Quindi, prediligere le azioni con dividendi potrebbe rivelarsi particolarmente conveniente.

Dunque, questi sono 3 criteri per scegliere i migliori titoli da comprare per guadagnare soldi sull’azionario.

