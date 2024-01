L’anno borsistico è appena iniziato e quindi si iniziano a profilare i segnali grafici che potrebbero dare delle indicazioni maggiori. La prima settimana dell’anno si è chiusa al ribasso e questo per alcuni analisti che studiano i pattern temporali questo potebbe essere un presagio negativo per tutto il mese. Di quanto potrebbe scendere Wall Street nei primi 5 mesi dell’anno?

Anno 2024

Il barometro di gennaio settato sulle serie storiche americane dal 1898 ad oggi fornsice queste indicazioni statistiche:

se il mese si chiude positivo ci sono probabilità superiori al 90% che l’anno chiuda positivo;

se il mese chiude negativo qle probabilità sono del 60% circa che chiuda negativo.

Quindi, in caso di negatività il futuro del resto dell’anno non sarà scontato. I nostri studi e calcoli che tengono conto del ciclo decennale e di quello presidenziale, proiettano negatività fino a maggio e poi rialzo fino alla fine dell’anno. Rendimento atteso fra il 7 e il 10%.

Di quanto potrebbe scendere Wall Street nei primi 5 mesi dell’anno?

Oggi Wall Street rimarrà chiusa per festività. La chiusura della seduta borsistica del giorno 12 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.305,16

Nasdaq C.

14.813,92

S&P500

4.719,19.

Per quanto riguarda il breve termine, ci sarà continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questa settimana sarà superiore a

Dow Jones

37.248

Nasdaq C.

14.560

S&P500

4.699.

Per quanto riguarda i grafici di più ampio respiro, dopo queste prime due settimane di contrattazione possiamo andare a ritarare le nostre previsioni guardando le trend line che passano dai minimi e massimi degli ultimi anni su base settimanale.

I supporti che potrebbero essere raggiunti entro il mese di maggio sono i seguenti:

Dow Jones

35.500/33.800

Nasdaq C.

13.700/12.800

S&P500

4.530/4.300.

Comunque il raggiungimento o meno di questi ipotetici obiettivi verrà vagliato di volta in volta. Un primo step per mantenere meglio il polso della situazione sarà la chiusura di contrattazione di questo mese. In questa data i livelli di prezzo indicati potrebbero essere rivisti al rialzo o al ribasso.

