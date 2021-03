A Wall Street è un’occasione comprare ora il titolo eBay sottovalutato del 57%? Molti continuano a pensare che sia il momento di abbandonare l’investimento (almeno per il momento) dei mercati americani, ma se si osserva bene ci sono ancora interessanti storie di sottovalutazione. Questi titoli azionari sottovalutati sono da comprare?

I listini azionari americani dopo la forte corsa degli ultimi mesi e degli ultimi anni sono ad un punto di verifica. Ci sono le condizioni per continuare a salire oppure lo spettro dell’inflazione e di una salita dei tassi di interesse, potrebbe essere un vero pericolo? Ieri è scaduto un potente setup annuale e mentre per le piazze europee i prezzi sono volati al rialzo, gli indici americani hanno chiuso contrastati. Oggi quindi, sarà un’ulteriore giornata di verifica per capire se verranno lasciati alle spalle questi continui falsi segnali dell’ultimo periodo.

Quello di ieri per Wall Street è stato un top o l’inizio di una nuova gamba rialzista? Frattanto ricordiamo ai nostri Lettori, che il nostro Ufficio Studi proietta dal 2021 e quasi tutto il 2022 una fase laterale ribassista per le Borse americane e maggiore forza relativa per quelle europee.

Torniamo al nostro argomento principale.

A Wall Street è un’occasione comprare ora il titolo eBay sottovalutato del 57%?

La società che capitalizza in Borsa oltre 36 miliardi di dollari, gestisce piattaforme internet che collegano acquirenti e venditori in tutto il Mondo.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 6,85% all’anno mentre sono cresciuti del 67,4% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (33 giudizi) stimano un prezzo obiettivo di fair value a 69,27 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un target di circa 85 dollari.

Il titolo eBay ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 53,49. Da inizio anno ha segnato il minimo a 50,28 ed il massimo a 64,63.

Le nostre proiezioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 41,55/50,12

area di massimo 67,89/76,11.

Strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 58,70 sono possibili ulteriori discese fino a 50,12/41,55. Nonostante la forte sottovalutazione, al momento il titolo non è da comprare e nè per chi lo possiede, da mantenere.