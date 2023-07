Questo pesce senza spine è ideale per bambini ed anziani grazie alle sue incredibili proprietà: preparalo così

Oltre ad essere ricco di importanti proprietà nutritive, questo pesce è molto semplice da preparare e va bene per tutta la famiglia.

Mangiare bene è la prima regola per tenere lontano molti fattori che mettono a rischio la nostra salute. Seguire un’alimentazione sana aiuta ad evitare carenze nutrizionali, contribuisce a prevenire malattie croniche e fornisce nutrienti ed energie necessarie per le principali funzioni dell’organismo.

Una dieta sana equilibrata pertanto, oltre a farci sentire più belli e in forma, è il modo migliore per salvaguardare la nostra salute. Le cattive abitudini alimentari sono spesso la prima causa di insorgenza di patologie come ipertensione, diabete, obesità e patologie epatiche. Una dieta sana deve essere innanzitutto equilibrata e variegata in modo da fornire al nostro organismo tutti i principi nutritivi di cui ha bisogno. Pertanto sulla nostra tavola non dovranno assolutamente mancare frutta e verdura, cereali, fibre e proteine. Nella scelta, ci si può affidare alla stagionalità degli alimenti. Grazie ai prodotti offerti dalla natura, infatti, per ogni periodo dell’anno, possiamo ottenere prodotti in grado di soddisfare tutti i fabbisogni dell’organismo.

Questo pesce senza spine è ideale nelle diete ipocaloriche per bambini e anziani grazie ai suoi molteplici effetti benefici

Oltre a frutta e verdura, il pesce è sicuramente un alimento da portare in tavola perché fornisce al nostro organismo importanti nutrimenti. In particolare tanti omega 3, sali minerali e vitamine indispensabili per le principali funzioni del nostro organismo. Questo pesce senza spine è ideale soprattutto per chi segue diete ipocaloriche, nonché per adulti e bambini grazie all’elevata digeribilità. Si tratta della sogliola, un alimento che può consumarsi fin dalla tenera età in quanto è un pesce magro con pochissimi grassi. Basti pensare che 100 grammi di sogliola contengono appena 83 calorie. Per questo la sogliola può tranquillamente essere consumata da chi segue diete ipocaloriche e finalizzate ad abbassare il colesterolo cattivo. Contiene peraltro un’elevata percentuale di potassio che contrasta la pressione alta e di fosforo in grado di favorire lo sviluppo di denti e ossa.

Come creare dei piatti facili e veloci

Il suo sapore delicato rende questo pesce adatto a qualsiasi tipo di cottura. Per non perdere i suoi benefici si può preferire la cottura al cartoccio. Dopo aver pulito la sogliola, la poniamo su un foglio di carta da forno, versiamo un filo d’olio, un pizzico di sale e qualche fetta di limone. Chiudiamo il cartoccio e inforniamo per circa 15/20 minuti a 180°. Se preferiamo possiamo aggiungere qualche spezia o erbetta aromatica. Un altro modo molto gustoso è gratinato al forno.

Dopo averla pulita, la lasciamo marinare per una decina di minuti in una ciotola con filo d’olio evo, succo di limone e uno spicchio d’aglio. Nel frattempo prepariamo un mix per la panatura con qualche cucchiaio di pangrattato, aglio e prezzemolo tritati, sale e pepe. A questo punto, paniamo le sogliole con il nostro mix e le sistemiamo su una teglia rivestita di carta forno. Inforniamo per 15/20 minuti a 180°. Il nostro pesce potrà essere accompagnato da patate al forno o da una ricca insalata di pomodori.

Lettura consigliata

Vedove ed eredi non prenderanno questo assegno del defunto di 1.500 dall’INPS. Ecco perché