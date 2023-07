Se accendi così l’aria condizionata in auto rischi la multa: oltre 400 euro secondo Codice della Strada 

Multe salatissime se accendi così l’aria condizionata in auto, quindi, attenzione a cosa dice il Codice della Strada e a come ti comporti con questo importante mezzo di trasporto e tutti i suoi accessori.

L’aria condizionata arriva da macchine termiche che contengono un fluido refrigerante grazie al quale è possibile rinfrescare l’aria dell’ambiente circostante. Nelle auto e in tutti i mezzi di trasporto è stata istallata alla fine degli anni Trenta e per tutti gli automobilisti è stato un prezioso aiuto.

Adesso viaggiare in auto senza aria condizionata è quasi impensabile, soprattutto durante i lunghi viaggi in estate sotto i raggi bollenti del sole. Ma c’è una cosa che forse non sai, ovvero se accendi così l’aria condizionata in auto rischi la multa. Lo dice chiaramente il Codice della Strada.

Cerchiamo di capire meglio i dettagli qui di seguito nell’articolo per non infrangere il regolamento e per essere consapevoli di tutte le norme che ci sono nel nostro paese.

Se accendi così l’aria condizionata in auto rischi la multa: le regole

Dal 2007 è in vigore una regola nel Codice della Strada che prevede questo: non si può tenere accesa l’aria condizionata in auto quando si è fermi. Questa norma è stata poi modificata nel corso degli anni, ad esempio nel 2010, poi nel 2014 e ancora nel 2022 per quanto riguarda l’importo delle sanzioni.

Secondo l’articolo 157 l’importo della sanzione è compreso tra 223 e 440 euro. Questo viene fatto principalmente per tutelare l’ambiente in quanto una macchina accesa ferma con l’aria condizionata accesa inquina molto.

La regola vale per la sosta dell’auto, significa quando si è fermi da diversi minuti con l’auto accesa. Nessuna sanzione verrà applicata se ci si trova fermi allo stop, ad un incrocio, al semaforo rosso oppure davanti alle strisce pedonali. In questo caso si parla di arresto momentaneo e l’aria condizionata può rimanere accesa senza problemi.

Anche altri paesi prevedono sanzioni con il condizionatore acceso con auto in sosta, anche se le multe sono molto più basse: 22 euro a Londra e 100 euro a Madrid, ad esempio.

Un po’ di storia

Le prime auto con condizionatore integrato sono state prodotte in America nel 1939. Si trattava delle auto Packard. Tuttavia, il sistema di raffreddamento venne inventato molto prima, ovvero nel 1902 da Willis Haviland Carrier, il quale lo applicò alle macchine da stampa per controllare temperatura e umidità.

Altri tentativi ed intuizioni ci furono anche negli anni precedenti. Secondo dati storici, pensate che gli antichi Egizi e i Cinesi riuscirono ad intuire qualcosa.