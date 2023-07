Sconfiggiamo il caldo senza far schizzare le bollette alle stelle con questi utilissimi segreti

Se stiamo sentendo troppo caldo ma abbiamo paura che le bollette del condizionatore siano troppo alte, ecco cosa possiamo fare.

L’estate porta con sé giornate calde e afose, ma raffreddare la casa non deve necessariamente comportare costi eccessivi per l’uso del condizionatore o del ventilatore. Con alcuni semplici trucchi e accorgimenti, è possibile mantenere una temperatura confortevole all’interno della casa senza far lievitare troppo le spese energetiche. Ecco alcuni suggerimenti per sentire fresco in casa durante l’estate senza strafare col portafoglio.

Iniziamo dall’ambiente che dovremmo creare nella nostra casa

In primis, durante le ore più calde della giornata, chiudi le tende e le persiane per ridurre il calore solare che entra in casa. Questa semplice azione può abbassare significativamente la temperatura interna e rendere l’ambiente più fresco. In più, puoi provare a creare delle correnti d’aria. Sfrutta l’effetto della ventilazione naturale aprendo finestre e porte opposte. Questo permette di creare una piacevole corrente d’aria all’interno della casa, riducendo così la sensazione di calore.

Delle accortezze utili per non sentire caldo in casa senza spendere una fortuna

Se disponibili, scegli sempre di accendere i ventilatori a soffitto per favorire la circolazione dell’aria. Questi dispositivi consumano meno energia rispetto ai condizionatori e possono contribuire a mantenere fresca la casa. Altra cosa che dovresti valutare, è il modo in cui ti vesti mentre sei in casa. Durante l’estate, sostituisci i tessuti pesanti come tende e copriletti con materiali leggeri e freschi, come il cotone o il lino. Questi tessuti favoriscono una migliore ventilazione e aiutano a mantenere un ambiente più fresco.

Sconfiggiamo il caldo senza far schizzare le bollette a prezzi esorbitanti

Inoltre, prova a spruzzare sempre acqua fresca su superfici come pavimenti e tende perché può aiutare a abbassare la temperatura ambiente. L’acqua evaporando assorbirà calore, rinfrescando l’aria circostante. Ricorda poi, durante le ore più calde, di evitare di accendere fornelli, forni e altri elettrodomestici che generano calore. In alternativa, utilizza apparecchi come il microonde o il barbecue all’esterno. Se la tgiua casa te lo permette, poi, sfrutta i piani inferiori. L’aria calda tende a salire, quindi durante l’estate scegli sempre le stanze situate al piano terra o in cantina, dove di solito è più fresco. Quindi, sconfiggiamo il caldo senza far schizzare le bollette a prezzi altissimi in questi modi. Mantenere fresca la casa durante l’estate senza spendere troppi soldi è possibile con questi semplici suggerimenti.

