Da quando è scaduto il setup nero annuale del 30 ottobre i mercati sembrano aver intrapreso la strada del rialzo. Il peggio è alle spalle oppure deve ancora venire? Ci sarà o meno il rally natalizio? Cosa attendere da ora in poi? Le risposte non sono semplici da dare e nemmeno i grafici sono di aiuto. Infatti le tendenze sui time frame sono differenti e contrastanti fra di loro. Questo in un momento dove la ciclicità dovrebbe essere a favore di rialzi almeno fino alla fine dell’anno/6 gennaio. Quali sono le reali intenzioni dei mercati?

La fine del mese di novembre sarà importante per 2 motivi

Nelle scorse settimane abbiamo più volte spiegato qualsi siano i nostri dubbi circa la continuazione del rialzo o meno. Dal punto di vista dei calcoli di probabilità e della ciclicità stagionale, il rialzo doveva iniziare a metà settembre e protrarsi fino al 30 novembre/prima decade di dicembre.

Il primo punto è il seguente:

il setup annuale rosso del 4 agosto, che ha intercettato con estrema precisione il massimo annuale (per il momento), potrebbe per la legge dell’alternanza del nostro algoritmo proprietario, portare a un minimo a ridosso del 30 novembre.

Inoltre, i pericoli di ulteriori ribassi verranno scongiurati con elevata probabilità (questo sempre secondo i nostri calcoli di probabilità) il rialzo assumerà rilevanza solo nel caso che le chiusure di novembre saranno superiori a:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Questo lascia sul tappeto ancora aperta la possibilità che fra oggi e domani si potrebbe ripartire al ribasso. Perché proprio fra oggi e domani? Perché questi sono giorni importanti che dovranno confermare la “scia” intrapresa dai prezzi degli ultimi giorni.

Quali sono le reali intenzioni dei mercati?

Alle ore 16:15 della seduta di contrattazione del giorno 13 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.333

Eurostoxx Future

4.225

Ftse Mib Future

28.710

S&P500 Future

4.412,50.

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi. Ancora, a parer nostro, il prossimo futuro non è chiaro.

