Vestirsi a cipolla senza sembrare fuori forma o trasandate? A tutto stile con il minimo dello sforzo

Dimentica gli strati disordinati di canottiere intime, maglioni e giubbotti voluminosi: ecco come organizzare il look per stare al caldo con stile.

L’improvviso abbassamento delle temperature invita senza troppi indugi a ricorrere ai capi più pesanti del guardaroba.

Comincia così la stagione del layering, ovvero delle grandi stratificazioni: elaborate combinazioni di canottiere intime, magliette dalla manica lunga, maglioni, pantaloni super coprenti e calzettoni.

Insomma, un insieme che sembra davvero poco appagante per la vista e la moda, senza contare le ripercussioni sul fisico a livello estetico.

Guardarsi allo specchio così tutte infagottate e stratificate, infatti, fa spesso percepire di aver preso qualche chilo e ci rende dunque insoddisfatte.

Ma visto che d’inverno non c’è soluzione se non quella di coprirsi bene, come fare per vestirsi a cipolla senza sembrare fuori forma o trasandate?

Di seguito, ecco qualche consiglio per dare una svolta all’outfit stratificato senza bisogno di ricorrere al portafogli.

Proporzioni, forme, colori

Il primo consiglio è quello di giocare su nuances diverse della stessa tonalità.

Oltre a evitare di fare errori di abbinamenti, in questo modo si riesce a dare più movimento all’outfit che altrimenti risulterebbe monotono.

E sempre per evitare la monotonia, sarebbe bene inserire nel look dei dettagli dai colori sgargianti, che spezzino l’insieme rendendolo unico.

Ma niente colpi di testa: basta anche semplicemente uno sciarpone colorato.

Vestirsi a cipolla senza sembrare fuori forma o trasandate? Tutti i trucchi per fare bella figura anche quando gli strati abbondano

Oltre al mix di colori, altri stratagemmi per valorizzare l’outfit riguardano la combinazione di materiali differenti.

Ad esempio, il classico tailleur gessato acquista una luce diversa abbinato a un piumino grafico.

E allo stesso modo un bomber tecnico e voluminoso diventa più grazioso se accostato al pullover dal taglio francese.

Un ottimo spunto è anche quello relativo al mix di genere, che prevede appunto di combinare capi maschili e femminili.

Chi l’ha detto che non si possono indossare un cappotto o un blazer da uomo?

Sono più ampi e questo potrebbe giocare a sfavore, ma basta ridimensionarli con gli accessori, come ad esempio i tacchi o una borsa raffinata.

Infine, la regola d’oro sempre valida per valorizzare la silhouette: sottolineare il punto vita, ma non solo con cinture o fasce.

Se lasci il cappotto aperto, ricorda che il maglione o la camicia sottostanti vanno assolutamente infilati dentro i pantaloni.