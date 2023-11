Il pantalone comodo ma super glamour da sfoggiare tutti i giorni: ecco modelli favolosi a 15, 20 e 30 euro

Vuoi essere sempre alla moda e trendy senza rinunciare alla comodità? Allora non farti scappare questi pantaloni che stanno facendo impazzire tutti. Scopri di quale modello si tratta e dove trovarli a prezzi accessibili e scontati.

Durante i cambi di stagione c’è sempre la curiosità di conoscere quali sono le novità che il mondo della moda propone.

Vestiti, scarpe, accessori e anche le nuance di tendenza. Ad esempio, per il prossimo inverno la palette dei colori riserva delle grandi sorprese. Oltre al classico marrone, trionferà il giallo e il rosso.

Non solo novità ma i brand propongono anche grandi ritorni come la gonna di jeans e confermano i classici senza tempo. D’altronde come ha dichiarato Giorgio Armani in un’intervista, nel guardaroba femminile non possono assolutamente mancare un cappotto lungo, una camicia, una t-shirt, un tailleur pantalone e una giacca.

Il pantalone comodo ma super glamour da sfoggiare sempre: non solo leggings

Tra i capi di abbigliamento pratici e indispensabili ci sono anche i leggings. Un pantalone attillato disponibile in varie lunghezze, anche se il modello più gettonato è quello che arriva fino alle caviglie.

Per garantire la massima comodità i leggings sono realizzati con tessuti morbidi ed elastici che ben si adattano alle forme del corpo. Di solito si utilizza il cotone ma anche il nylon, la microfibra, ecc.

I leggings sono facilissimi da abbinare. Perfetti con una giacca oversize, una camicia lunga, un semplice maglione maxi e così via.

Vuoi essere alla moda senza rinunciare alla comodità? Allora, oltre ai leggings, non lasciarti scappare questo pantalone in stile anni ’70. E si perché torna in auge il modello flare, stretto sulle gambe e svasato dal ginocchio in giù. Insomma, torna di moda il pantalone a zampa di elefante.

Scopri questi modelli

Ma dove trovare i pantaloni flare che costano poco? Ecco alcuni esempi.

Pull&Bear potrebbe fare proprio al caso nostro. Bellissimo e molto versatile è il pantalone flare nero a coste. Molto comodo perché leggermente elasticizzato. Il costo è di 19,99 euro e disponibile dalla taglia XS alla XL.

Anche Calliope propone dei modelli davvero interessanti e anche scontati. Come il pantalone flare in velluto elasticizzato, disponibile in nero e in bordeaux. Super confortevole grazie alla vita alta. Lo trovi al prezzo di 15,99 euro.

Il pantalone comodo ma super glamour, da sfoggiare in ogni occasione, è il modello flare a costine laminato di Tezenis al costo di 29,99 euro e disponibile dalla taglia S alla L. Il colore grigio scuro lo rende molto versatile. Ma il filato laminato lo rende ricercato ed elegante.