Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



E’ partito il cashback, anche se tra mille difficoltà. L’iniziativa voluta dal Governo per incentivare la spesa nei punti vendita fisici con le carte di debito. Grazie a questo bonus a dicembre si può arrivare ad avere fino a 150 euro di rimborso a determinate condizioni.

Ma c’è un modo per avere accrediti sul conto corrente a febbraio superiori ai 150 euro. In questo articolo viene rivelato come aggirare i vincoli del rimborso imposti per avere il bonus cashback del 10%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le limitazioni del cashback

Perché il rimborso massimo è di 150 euro? Perché il riaccredito da parte dello Stato è del 10% sugli acquisti fino a un importo massimo di 1.500 euro. Ma c’è la possibilità di avere un rimborso del 10% anche per importi di acquisto superiori ai 1.500 euro.

Ci spieghiamo meglio. Ipotizziamo di effettuare una spesa di 2.000 euro. Quanto sarà il rimborso? Secondo le regole del cashback sarà di 150 euro. In questo caso sono perduti i 50 euro teorici di rimborso sulla cifra di 500 euro eccedenti i 1.500 euro.

Ma c’è un sistema per ottenere il rimborso anche per acquisti totali eccedenti i 1.500 euro. Un piccolo trucco (legale) per aggirare la limitazione dei 1.500 euro e incassare rimborsi del 10% pari agli importi spesi per gli acquisti. Anche se questi superano i 1.500 euro. Come?

Il trucco per aggirare le limitazioni del cashback ed avere rimborsi superiori ai 150 euro

Analizziamo in dettaglio le condizioni per usufruire del bonus cashback del 10% di dicembre. Prima di tutto occorre fare almeno 10 transazioni. L’importo massimo rimborsabile di queste transazioni è di 150 euro.

L’importo massimo è legato all’uso della carta registrata. Ma in famiglia ogni componente ha, presumibilmente, la sua carta di pagamento: il padre, la madre, un figlio se maggiorenne, i nonni.

Per gli acquisti, e quindi per usufruire del cashback, si possono utilizzare tutte le carte di pagamento dei componenti famiglia. Queste possono essere usate a rotazione quando si è raggiunto il plafond massimo su una. Questo è il trucco per aggirare le limitazioni del cashback ed avere rimborsi superiori ai 150 euro.