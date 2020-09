Chi di voi nella non ha mai tentato la fortuna con un gratta e vinci, sperando di poter cambiare la sua vita? È uno dei giochi d’azzardo più diffusi in Italia, attualmente sono in commercio circa 65 tipologie di schedine. Ciò che dobbiamo sempre tenere in mente, è che la fortuna qualche volta esiste. Ma lo Stato non vuole certo perdere.

Per questo le probabilità di vincere sono molto più basse di quelle di vincita.

È bene quindi sapere se vogliamo tentare la fortuna, come riconoscere i gratta e vinci vincenti.

Esiste davvero un modo per riconoscerli? Ebbene si, esistono dei piccoli trucchi che oggi vogliamo svelarvi su come riconoscere i gratta e vinci vincenti.

Gli indizi vincenti

Nessuno conosce davvero quale sia la schedina che potrà cambiarci la vita, ma conoscere i giusti indizi aumenterà le nostre probabilità di vincita.

Ecco a voi gli indizi per tentare la vincita!

Acquista schedine con probabilità di vincita 1/3

La prima cosa da fare è consultare l’elenco presente sul sito Agenzia Dogane e Monopoli, in cui sono presenti tutti i gratta e vinci in commercio. Cliccando su quello che ci interessa avremo la prima informazione utile.

La nostra probabilità di vincita aumenta scegliendo gratta e vinci con probabilità di vincita 1/3, ossia 1 biglietto su tre di quella tipologia risulta essere vincente.

Guarda il numero ed i codici presenti

Generalmente, ogni pacco contiene circa 60 schedine numerate progressivamente.

Mai acquistare i tagliandi 000 a 059 (ossia il primo e l’ultimo), essi risultano essere quasi sempre perdenti, mentre le probabilità di vincita aumentano con i tagliandi da 001 a 031.

Controlla il codice del gratta e vinci, il successivo potrebbe essere vincente

Questo metodo funziona nell’80% dei casi. Dopo aver grattato il nostro biglietto, grattiamo interamente la schedina e scopriremo la presenza di 3 lettere vicino ad alcuni importi.

I codici CNQ, DCC, QNN, VNT, VNC, QQC, CNT, QQN corrispondono non solo alla vincita del tagliando in nostro possesso. Ma ci forniscono un’altra importante informazione sui biglietti progressivi successivi.

La prima lettera presente in basso a sinistra ci suggerisce che nei biglietti successivi ci sarà una vincita superiore o uguale, il numero invece ci indica il numero di schedine vincenti successive.

Ed ecco a voi il vero segreto per vincere

Il vero segreto funzionante al 99% dei casi è individuare errori di stampa, è li che si nasconde la vincita. In questo caso, ci può tornare utile rivolgerci sempre al nostro rivenditore di fiducia, perché ci dà la possibilità di sceglierlo.

I biglietti vincenti, mostrano delle imperfezioni di stampa. In alcuni casi possono essere presenti, dei puntini neri, come delle macchioline.

In qualità di esperti di economia del team di Proiezionidiborsa il nostro consiglio è sempre quello di giocare con moderazione.

Il gioco può diventare una vera e propria dipendenza. Tentare la fortuna si, ma con moderazione.

