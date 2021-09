La cucina giapponese è molto simile a quella italiana per la sua varietà e per la sua attenzione agli ingredienti e alla preparazione. Probabilmente questi sono i motivi che la portano ad essere particolarmente apprezzata in tutto il Mondo ma anche nella nostra Penisola. Se abbiamo l’occasione quindi di recarci in un locale tradizionale ecco alcune semplici regole da rispettare. Infatti, pochi lo sanno, ma questo è il modo corretto di mangiare il sushi secondo il galateo giapponese. Vediamo insieme come dobbiamo fare per non risultare maleducati e poco raffinati.

Partiamo dalla prima regola. I pezzi vanno mangiati tutti in un sol boccone. Gli ingredienti, infatti, sono predisposti in un certo ordine proprio per poter dare una certa combinazione di sapori. Non è raro, infatti, che in Sol Levante gli chef guardino la dimensione della bocca dei propri avventori. In questo modo possono proporre loro dei bocconi della giusta misura e fargli godere al massimo l’esperienza.

Passiamo poi ai condimenti. In tavola generalmente sono presenti la salsa di soia, dello zenzero affettato e infine del wasabi. La singola pallina di riso e pesce può essere intinta nella soia. Bisogna fare attenzione però a farlo dal lato giusto. Infatti, è solo la parte proteica a doversi impregnare: inumidire il riso, infatti, lo porterebbe a rompersi.

La pasta verde invece non va sciolta all’interno della salsa ma posizionato al di sotto dello strato di pesce e dosato secondo il proprio livello di sopportazione.

Lo zenzero infine è un solo ingrediente utilizzato per pulirsi la bocca fra una portata all’altra e non deve quindi essere consumato mentre si mangia il pasto principale.

In ultimo, il modo corretto per utilizzare le posate

Come ultima cosa le buone maniere impongono l’uso delle bacchette. Sono quindi bandite le posate, strumenti utilizzati solo dagli occidentali. È anche bandito infilzare il cibo. Lo stesso vale anche se si trattasse di una ciotola di riso.

Inoltre, lasciare le singole bacchette parallelamente in verticale nel piatto è sinonimo di malaugurio. Infatti, secondo la cultura nipponica ricorda la morte, nello specifico le lapidi di un cimitero. Quindi se uno dovesse trovarsi proprio in difficoltà potrebbe utilizzare le mani, prendendo i pezzi uno alla volta. Questo comportamento è molto comune e non è considerato maleducazione.

