Il padrone di un animale da compagnia non desidera altro che vedere il suo amico peloso felice. Per questo non fa altro che valutare l’acquisto di cibo umido e secco, di salviette umide o di spazzole che rimuovono lo sporco, guinzagli e pettorine. Per chi possiede un gatto il grande dubbio sorge con la lettiera: per prima cosa bisogna comprarla chiusa o aperta?

In secondo luogo, in commercio oggi esistono una varietà di lettiere che fanno davvero confondere anche il più esperto proprietario di gatti.

Allora come capire quale lettiera comprare? Quale lettiera corrisponde alle necessità del micio, della casa e del padrone? Ecco quali sono le migliori lettiere da acquistare per rendere felice gatto e padrone.

Varie tipologie di lettiera

Scegliere tra lettiere in sabbia, in argilla, al silicio, agglomeranti o ecologiche può essere un’impresa impossibile. La scelta diventa più facile se si conoscono le caratteristiche delle varie tipologie di lettiera. Dopo, indirizzarsi verso una o l’altra sarà molto più semplice.

Ecco le varie tipologie e la loro descrizione

a) Lettiere agglomeranti: la lettiera agglomerante è così detta perché, una volta che è stata usata dal gatto, forma una palla. Questo consente la semplice rimozione della pipì agglomerata in blocchi con la paletta apposita. La lettiera agglomerata può anche avere delle profumazioni particolari per coprire gli eventuali odori dei bisogni. I gatti non sembrano amare molto questa soluzione.

b) Lettiera non agglomerante: in questo caso l’argilla che la compone è molto fine. Questa tipologia ha una durata generalmente più lunga e assorbe di più l’odore. In questo caso non si rimuoverà solo la lettiera bagnata. Infatti, la sabbia sporca se troppo intrisa va cambiata.

c) Lettiera in silicio: i cristalli di cui è composta sono abbastanza grandi e assorbono molto odori e liquidi. Può avere durate di gran lunga superiori alle lettiere in argilla o bentonite. Inoltre, la presenza di granuli fa si che il gatto non si sporchi le zampe e non trascini sabbia in giro per la casa. I granuli che assorbono la pipì ne prendono il colore e si depositano sul fondo. Quando hanno terminato la loro azione assorbente si devono cambiare totalmente.

Quali sono le migliori lettiere da acquistare per rendere felice gatto e padrone?

Dopo questa breve descrizione, si avrà un’idea più chiara su quale lettiera scegliere. Se si ha ancora un dubbio sull’acquisto di una lettiera aperta tradizionale o una chiusa, esistono in commercio delle lettiere semi chiuse che evitano lo spargimento di granuli e sabbia per la casa.