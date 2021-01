Se è molto importante proteggersi dal freddo in ogni momento della giornata, la notte è sicuramente il momento più delicato.

Esistono molti trucchi per non patire il freddo durante la notte. Uno dei più rudimentali ed efficaci consiste nell’utilizzo della borsa dell’acqua calda, da posizionare sotto le coperte.

Se vogliamo avere un sonno sano e rilassato occorre scegliere delle coperte buone e di qualità.

Oggi vedremo quali sono le migliori coperte per non aver più freddo la notte.

I vari tipi di materiale

C’è un’eterna diatriba tra gli estimatori del piumone e della coperta. Oggi parleremo dei vari tipi di coperte e dei filati con cui vengono prodotte.

La coperta di lana è l’opzione più diffusa e popolare. Questa fibra di origine animale è ricoperta dalla lanolina, un mix di sostanze grasse che ha la proprietà di assorbire l’umidità restando asciutta. Inoltre, la lana è un materiale autopulente, in rado di espellere lo sporco. Si tratta di un materiale efficace, salutare e pratico da pulire.

Un’altra opzione diffusa è la lana di cammello. Più leggera al peso di quella ovina è molto calda. Particolarmente indicata per chi ha problemi articolari e alla colonna vertebrale per le sue proprietà curative è una lana pregiata e piacevolissima al tatto.

Un materiale che ora gode di gran successo è il vello di pecora. Molto utilizzato per coprire i neonati per le sue proprietà isolanti. si tratta infatti di una fibra in grado di proteggere dal freddo d’inverno e dal calore d’estate.

Infine, abbiamo i materiali sintetici. Alcune fibre sintetiche come la microfibra e il poliestere sono leggere e traspiranti. Al tatto non sono piacevoli come le coperte di fibra naturale, però hanno il vantaggio di non causare allergie e di essere molto economiche.

Altra stoffa sintetica diffusa e pratica è il pile. Meno in voga, ma dai molti vantaggi, questa fibra sintetica è molto resistente e facile da pulire. Così come altri materiali sintetici è anallergica.

Quali sono le migliori coperte per non aver più freddo la notte

Ecco spiegati alcuni dei tipi di coperta che possono aiutarci a non avere più freddo la notte, dai numerosi benefici ed adatte ad ogni gusto ed esigenza.