Tutti gli oggetti che utilizziamo quotidianamente devono essere periodicamente puliti ed igienizzati. Lo sporco che si accumula sulle superfici può essere rischioso per la salute. Germi e batteri, ma anche acari della polvere possono causare problemi alla salute. Ma spesso detergere a fondo le superfici non è sufficiente. Esistono dei luoghi insospettabili in cui lo sporco si accumula.

La pulizia degli accessori per capelli è necessaria e va curata a fondo. Questi oggetti entrano in stretto contatto con la nostra persona pertanto vanno tenuti puliti. Qui abbiamo visto come occuparci della pulizia delle spazzole per capelli.

Oggi vedremo perché dobbiamo assolutamente pulire questo elettrodomestico per evitare seri problemi.

Attenzione al phon

Esiste un oggetto che tutti possediamo che è un ricettacolo di sporco insospettabile. Il phon è un elettrodomestico che raccoglie ingenti quantità di acari e di polvere, capelli ed altre particelle di sporco.

Dobbiamo pulire l’asciugacapelli e il suo filtro periodicamente ed in modo meticoloso per evitare problemi. Il phon, infatti, potrebbe emettere cattivi odori e guastarsi sino a non funzionare.

Ogni mese dobbiamo cimentarci nella sua pulizia. Dovremo estrarre il filtro sito nel retro dell’elettrodomestico e rimuovere la polvere e i capelli accumulatisi. Puliamo il filtro con uno spazzolino inumidito con dell’acqua o dell’alcol. Se il filtro è molto sporco potremmo lavarlo direttamente col sapone sotto l’acqua corrente del lavandino. Strofiniamo bene per rimuovere tutto lo sporco. Poi lasciamo asciugare sino a che sia perfettamente asciutto e riposizioniamo il filtro.

Dobbiamo prestare molta attenzione alla pulizia ed alla manutenzione di tutti gli oggetti di uso quotidiano. L’asciugacapelli è uno di questi. Se seguiremo questi semplici consigli il nostro phon funzionerà e durerà a lungo e sarà sempre pulito ed igienico.

Ricordiamoci di pulirlo periodicamente per evitare problemi alla salute ed assicurare un efficace funzionamento che assicurerà una lunga vita a questo comune elettrodomestico.