Da Facebook a Instagram, e passando per Twitter, alzi la mano chi non ha almeno un account attivo sui social network. Basti pensare che ci sono molte persone che non si accontentano di un solo account attivo. In altre parole, c’è chi oltre al proprio profilo personale ha aperti pure altri account, che spesso rientrano in tutto e per tutto nei cosiddetti profili fake.

Vediamo, allora, quali sono le regole generali per un buon comportamento sui social network. In quanto spesso, proprio perché si è protetti dietro a una tastiera, si rischia di esagerare sotto ogni punto di vista. Fino a correre il rischio di essere bannati dal social o comunque di subire temporaneamente delle limitazioni nell’uso del servizio.

Quali sono le cose che non si dovrebbero mai fare sui social network e tutti i rischi che si corrono

Nel dettaglio, la prima regola di base per l’uso dei social network è sempre quella rappresentata dalla buona educazione. La stessa adottata nel mondo reale. Ragion per cui, prima di tutto, occorre sempre rispettare la libertà di espressione altrui.

Inoltre, su quali sono le cose che non si dovrebbero mai fare sui social network, c’è da dire che lamentarsi sempre di tutto non è proprio il massimo. In quanto i social non andrebbero mai usati come una piazza virtuale dove sfogarsi.

In più, andrebbe sempre evitata la condivisione di foto di bambini, nonché la condivisione e la pubblicazione di dati che sono sensibili, quelli propri ma soprattutto quelli degli altri, in quanto trattasi di un illecito che è anche passibile di denuncia. Così come la diffamazione, anche se sui social network, non salva nella maggioranza dei casi l’utente dal rischio di finire a processo.

Attenzione a come si aumentano i follower e perché comprarli è sempre sbagliato

Sull’uso dei social network, inoltre, c’è pure da segnalare che sono in tanti coloro che sognano di avere tanti follower. Si tratta di un obiettivo che è più che legittimo, ma da raggiungere in maniera naturale. Ovverosia, postando dei contenuti di interesse e interagendo con le varie funzionalità che sono offerte dai social network. Mentre acquistare migliaia di follower è sicuramente la scelta sbagliata. In quanto quasi sempre si spendono dei soldi per avere poi dei follower per i cui account dietro non c’è mai una persona reale. In altre parole, come sopra accennato, non sono altro che dei profili fake.

