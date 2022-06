Dal 23 maggio scorso, accedendo online al portale dell’Agenzia delle Entrate, è accessibile la dichiarazione dei redditi precompilata del 2022. Sia per quel che riguarda il 730 2022, sia per il modello Redditi Persone Fisiche. Con entrambi i modelli che si riferiscono all’anno di imposta 2021.

Così come, dal 31 maggio scorso, sempre accedendo online al portale del Fisco con le proprie credenziali, è possibile trasmettere la precompilata con o senza modifiche rispetto ai dati precaricati proprio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Detto questo, la tabella di marcia per la precompilata continua. In quanto, il modello 730 precompilato si potrà inviare fino al prossimo 30 settembre del 2022 e addirittura fino al 30 novembre del 2022 il modello Redditi Persone Fisiche. In realtà, però, le tasse si pagano prima. Ecco come e perché.

Entro quando si pagheranno le tasse per 730 2022 e modello Redditi con e senza maggiorazioni a titolo di interesse

Nel dettaglio, per il modello Redditi Persone Fisiche 2022 e per il 730 precompilato per i contribuenti senza sostituto d’imposta, le eventuali tasse risultanti dalla dichiarazione si dovranno versare entro e non oltre il prossimo 30 giugno.

Pur tuttavia, c’è pure la scadenza del 22 agosto del 2022. Questa è la data ultima per pagare le tasse risultati sempre dal 730 precompilato per i contribuenti senza sostituto d’imposta e dal modello Redditi Persone Fisiche 2022. In tal caso, però, oltre alle tasse da versare occorrerà aggiungere pure lo 0,40% di maggiorazione a titolo di interesse.

Per il versamento si utilizza in modalità telematica il modello F24, sempre dal sito delle Entrate, indicando l’IBAN per l’addebito e con la possibilità di portare nel modello F24 in compensazione eventuali crediti fiscali maturati.

Cosa si può fare con la precompilata 2022 entro il prossimo 30 novembre

Chiarito come pagare le tasse, per la dichiarazione precompilata del 2022, inoltre, quella del 30 novembre non è solo l’ultima data utile per trasmettere al Fisco il modello Redditi Persone Fisiche ma anche per presentare il modello Redditi aggiuntivo del 730 e pure per inviare, se necessario, il modello Redditi correttivo del 730.

Infine, segnaliamo che per la stagione dichiarativa del 2022 c’è pure l’ultimissima scadenza che è quella del 28 febbraio del 2023. Si tratta della data ultima, la zona Cesarini per mettersi in regola con l’invio del modello Redditi precompilato “tardivo”.

Ecco, dunque, entro quando si pagheranno le tasse.

