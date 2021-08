L’esenzione dal ticket sanitario si ottiene al raggiungimento di una determinata età e in presenza di un determinato reddito. Il ticket, in linea generale, si paga per le visite specialistiche, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio. Poi: per le prestazioni di pronto soccorso non urgenti e non seguite da ricovero e per le cure termali. Vediamo, nello specifico, quali sono le condizioni per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Come indicato, non è sufficiente il solo requisito dell’età, che è di 65 anni compiuti ma ricorre anche un requisito reddituale. Inoltre, non paga il ticket neppure chi abbia compiuto 60 anni, percepisca una pensione minima e abbia familiari a carico. Il tutto, sempre che il reddito familiare sia inferiore a una determinata soglia. Ma, vediamo, più nel dettaglio, quando ricorre l’esenzione.

Condizioni per l’esenzione

L’esenzione dal ticket sanitario sussiste quando ricorra una combinazione di fattori, tra cui: reddito, età, condizione sociale. Si pensi alla percezione della pensione sociale o minima, allo stato di disoccupazione ecc. In particolare, spetta:

a. ai bambini di età inferiore a 6 anni ed ai cittadini di età superiore ai 65. Essi devono appartenere a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

b. ai disoccupati e ai familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro. Detto limite di reddito viene elevato ad 11.362,05 euro in presenza del coniuge. Inoltre, sale di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

c. ai titolari di pensioni sociali e ai loro familiari a carico;

d. ai titolari di pensione minima, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico.

Essi devono appartenere ad un nucleo familiare con reddito uguale a quello già indicato per la precedente categoria.

Altre ipotesi di esenzioni riguardano categorie di persone che soffrono di alcune patologie. Ad esempio, c’è esenzione in presenza di patologie croniche o rare. E’ il D.P.C.M. n. 8 del 2017 a contenere l’elenco di dette patologie e dei rispettivi codici di esenzione. Altra ipotesi è quella degli invalidi di: guerra, lavoro, servizio, invalidi civili, vittime atti di terrorismo e vittime del dovere. Altri casi sono: gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV. L’esenzione per invalidità è riconosciuta dall’ASL di residenza, sulla base della certificazione che documenti la sussistenza della patologia.