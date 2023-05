Quali sono le azioni più sottovalutate del Ftse Mib? La risposta attraverso un nuovo indicatore

Gli investitori sono sempre alla ricerca dei titoli più sottovalutati in quanto nel lungo periodo sono quelle che hanno più probabilità delle altre di portare interessanti guadagni. Per capire quali sono le azioni più sottovalutate del Ftse Mib tra gli indicatori più usati sono il rapporto tra il prezzo e gli utili, il rapporto tra prezzo e fatturato, e il rapporto Enterprise Value ed EBITDA. Questi tre indicatori molti comuni tra gli investitori e minore è il loro valore, maggiore è la sottovalutazione del titolo. Abbiamo, quindi, costruito un indicatore complesso che tenga conto di tutti e tre per capire quali sono le azioni più sottovalutate del Ftse Mib. La classifica ottenuta recita quanto segue: Saras, Stellantis ed ENI. Per ciascuna di queste azioni abbiamo studiato gli scenari più probabili di medio/lungo periodo e i possibili punti di ingresso.

Adesso sono 5 le settimane consecutive al ribasso sul titolo Saras

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo del 3,94% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,1475 €.

Nel medio la tendenza in corso è ribassista e punta area 1 €. Da notare che sul mensile area 0,99 € ha un ruolo di supporto molto importante. La sua rottura, quindi, potrebbe avere conseguenze importanti per il titolo. Il ribasso, infatti, potrebbe continuare fino in area 0,6725 €.

A favore dei rialzisti, però, va detto che già in passato area 1 € ha svolto un ruolo di supporto molto importante.

Da notare che un pattern con 5 settimane consecutive al ribasso non si vedeva dal luglio 2021.

I supporti di Stellantis continuano a reggere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo del 2,55% rispetto alla seduta precedente a quota 14,726 €.

Situazione strana quella di questo titolo che si trova bloccato tra i massimi in area 16 € e i supporto in area 14,4 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Attendere la rottura di uno di questi due livelli in chiusura settimanale prima di prendere posizione su Stellantis.

I massimi storici continua a reggere, ma se venissero rotti ENI potrebbe esplodere al rialzo

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 13,746 €, in rialzo dell’1,96% rispetto alla seduta precedente.

Da qualche mese a questa parte le quotazioni si stanno muovendo sulle montagne russe, ma sempre frenate dalla resistenza storica in area 13,834 €. Il deciso superamento di questo livello potrebbe essere confermato da una chiusura settimanale superiore a 14,655 €. Oltre questo livello il livello più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 16 €, prima, e 18,1 €, poi.

