Vorresti dimagrire ma non sai mai cosa mangiare a merenda? Ecco i 2 spuntini preferiti da Mariah Carey e Angelina Jolie per restare in forma

Scopri le diete insolite dei per perdere peso e prendi spunto per migliorare da subito la tua linea in vista dell’estate. Vorresti dimagrire ma non sai mai cosa mangiare a merenda?

Perdere peso prima dell’estate è un tentativo che, più o meno, tutti facciamo. Si prova a tenersi più leggeri a tavola, si fa più movimento fisico all’aperto (complici anche le belle giornate), e ci si prende più cura di se stessi.

I VIP, si sa, lavorano con l’immagine, e devono quindi stare attenti a curare il proprio aspetto, tutti i giorni dell’anno. Per questo motivo, avere un bel fisico diventa per tanti addirittura un’ossessione pericolosa, che non ha niente a che vedere con la salute.

Mantenere uno stile di vita sano e dinamico, seguendo una dieta varia, equilibrata e, soprattutto, completa, questo sì che è un ottimo obiettivo. Avere cura della propria salute e del proprio aspetto fisico, per prevenire malattie cardiovascolari e non, è fondamentale per stare bene.

Ecco che, in questo contesto, è importante capire anche cosa mangiare tra i pasti principali. Gli specialisti, infatti, consigliano di nutrirsi con piccoli pasti, ma più volte al giorno. Per la precisione, ognuno di noi dovrebbe mangiare

5 volte al giorno, tra i 3 pasti principali e i 2 spuntini, di metà mattina e pomeriggio. Ma cosa si potrebbe mangiare in questi casi?

Il ruolo dello spuntino, infatti, è centrale per mantenere equilibrata la propria alimentazione. Scopriamo insieme cosa mangiano 2 super VIP più acclamate dei giorni nostri. La risposta sicuramente ti sorprenderà.

Mariah Carey, 54 anni, è una delle cantautrici più famose (e ricche) del panorama mondiale. La sua canzone più famosa “All i Want for Christmas is You” conquista ogni anno le vette delle classifiche. Secondo alcune stime, la cantante, ogni Natale guadagnerebbe cifre folli proprio grazie a questo singolo.

La star è molto attenta alla sua linea, e seguirebbe la cosiddetta “dieta viola”. In sostanza si nutrirebbe principalmente di alimenti di colore violaceo, ed è per questo che, a merenda, mangerebbe sostanzialmente delle prugne secche.

L’ex moglie di Brad Pitt sceglie queste bacche

Angelina Jolie, oltre ad essere un’attrice acclamata, è anche una vera e propria icona di bellezza. Occhi azzurro-verdi, bellissimi capelli castani e un fisico longilineo non la fanno di certo passare inosservata.

La diva hollywoodiana segue una dieta molto rigorosa: sembrerebbe addirittura che, dopo le 20, non tocchi più cibo, e che prediliga gli alimenti liquidi ai solidi.

Pare che, per merenda, Angelina mangi bacche di Acai, frutti di forma e colore molto simili ai mirtilli. Queste bacche sarebbero un concentrato assoluto di antiossidanti, ma anche di proteine, fibre e vitamine.

La merenda più equilibrata secondo i dietologi

Vorresti dimagrire ma non ti convincono le scelte dei VIP? Allora scopriamo insieme la merenda perfettamente bilanciata consigliata da dietologi e nutrizionisti. Questi, infatti, consigliano di mangiare come spuntino un frutto e circa 8 mandorle, o noci. L’abbinamento di questo prodotti avrà un effetto saziante, che ci farà arrivare a cena senza la sensazione di appetito.