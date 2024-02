Quasi sempre si parla delle azioni che pagano i migliori dividendi. Ma quali sono le azioni che pagano i peggiori dividendi tra le Blue Chips di Piazza Affari? In fondo alla classifica, con un rendimento pari a circa lo 0,5% si collocano due tra i titoli azionari più amati dagli investitori: Ferrari e STMicroelectronics. In questo articolo ci occuperemo della società italo-francese dei semiconduttori che ha guadagnato oltre il 3% sulla scia dei dati di Nvidia.

I numeri della società americana che hanno spinto al rialzo STMicroelectronics

Il produttore di chip NVIDIA ha riportato un notevole aumento dei ricavi nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo i 22,1 miliardi di dollari, segnando una crescita del 22% rispetto al trimestre precedente e del 265% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto è anch’esso aumentato in modo significativo, raggiungendo i 12,28 miliardi di dollari, con un incremento del 33% rispetto al trimestre precedente e del 769% su base annua. Nel corso dell’intero esercizio fiscale 2024, i ricavi sono saliti del 126% a 60,9 miliardi di dollari. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha evidenziato il crescente interesse globale verso l’intelligenza artificiale generativa. Gli analisti, tra cui Josh Gilbert di eToro, sottolineano il continuo successo dell’azienda e la sua prospettiva di crescita, descrivendola come un’azienda solida e redditizia che continua a prosperare nel mercato.

La view degli analisti sulla società di semiconduttori italo-francese

Gli analisti di HSBC hanno recentemente iniziato la copertura su STM con una raccomandazione di ‘buy’ e un target price di 61 €. Nel frattempo, da WebSim mantengono un giudizio ‘interessante’ su STM, con un prezzo obiettivo di 51,5 €. Le valutazioni delle due società sembrano bilanciarsi, con i risultati e le indicazioni positive da parte di NVIDIA che compensano in parte i risultati meno favorevoli di Analog Devices nel settore dei chip. Le prospettive di calo dei ricavi nel prossimo trimestre da parte di Analog Devices sono considerate leggermente negative per il segmento dei chip.

Il prezzo obiettivo medio a un anno dei 24 analisti che coprono il titolo esprimono una sottovalutazione di poco superiore al 20%.

Quali sono le azioni che pagano i peggiori dividendi tra le Blue Chips di Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo STMicroelectronics

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 22 febbraio a quota 42,24 €, in rialzo del 3,07% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma per assistere a un’accelerazione rialzista potrebbe essere necessaria la rottura della forte area di resistenza a 43,6 € che già in passato aveva frenato la crescita delle quotazioni. In questo caso il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbe accelerare al ribasso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 41,592 €.

