3 titoli azionari di Piazza Affari ad alto dividendo per il 2024

In un momento in cui l’inflazione è particolarmente elevata, investire nei mercati azionari è una delle strade più convenienti. In particolare, si potrebbe optare per quei titoli noti per distribuire dividendi particolarmente generosi ai propri azionisti. Oggi vedremo alcuni di questi.

Prima di tutto, cerchiamo di capire cosa sia un dividendo. Quest’ultimo non è altro che una parte degli utili di un’azienda che quest’ultima distribuisce ai propri azionisti.

Lo fa in date ben precise e che vengono annunciate di volta in volta. Ad esempio, questo febbraio società quotate in Borsa come OVS e Banche Generali hanno distribuito i propri dividendi, rispettivamente uno straordinario e la terza tranche del dividendo 2023.

Oggi scriveremo invece di alcuni titoli italiani che sono noti proprio per i dividendi che garantiscono ai propri azionisti, che sono tra i più alti tra le aziende del nostro Paese.

3 titoli azionari di Piazza Affari ad alto dividendo: Dovalue S.p.A.

Si tratta di una società che si occupa di servizi per la gestione del patrimonio immobiliare e dei crediti. Come riportato dalla piattaforma Marketscreener sarebbe uno dei titoli che offrono tra i rendimenti maggiori nel nostro Paese.

L’attuale prezzo delle sue azioni è di 2.395 euro. Secondo il consenso riportato ancora una volta da Marketscreener (3 analisti) la raccomandazione è Buy e il prezzo obiettivo medio è di 5,2 euro.

CIR S.p.A.

Quest’azienda è attiva principalmente nel settore sanitario e della produzione di componenti automobilistici. Sarebbe a sua volta tra i titoli italiani che offrono i maggiori dividendi.

L’attuale prezzo di mercato delle sue azioni è di 0,471 euro. Invece, sempre secondo il consenso riportato da Marketscreener (2 analisti) la raccomandazione media è Buy e il prezzo obiettivo medio è 0,575. Vediamo adesso l’ultimo di questi 3 titoli azionari di Piazza Affari ad alto dividendo.

Banca Ifis S.p.A.

Si tratta di una banca con sede in Italia, impegnata principalmente nel settore dei crediti commerciali. Anche questo titolo sarebbe noto per i suoi generosi dividendi. Al momento, il prezzo delle sue azioni è di 16,9 euro.

Il consenso degli analisti (di numero 5) riportato da Marketscreener raccomanda Accumulate e fissa come prezzo obiettivo medio 20,1 euro.

I prossimi appuntamenti per gli stacchi dei dividendi e i pagamenti

Ricordiamo che a marzo e precisamente il giorno 18, Eni e STM staccheranno i propri dividendi. Due giorni più tardi, come da consuetudine, pagheranno invece i propri azionisti.

