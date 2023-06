L’oroscopo di giugno segno per segno: tante opportunità in arrivo tra denaro e amore

Tempo instabile come l’umore, aria frizzantina. Questo giugno vi ricorda che internamente siete già consci di ciò che aspirate a essere. In questo articolo vi svelo dettagliamente l’oroscopo di giugno, segno per segno, e le sue incredibili opportunità energetiche.

Un mese di cambiamento

Ariete. Hai una grande possibilità questo mese di prenderti una pausa e guardarti dentro, per scoprire meglio i tuoi lati nascosti. La paura di mostrare agli altri chi sei davvero deve interrompersi: quindi non preoccuparti di ciò che pensano. Balla, canta e vivi a squarciagola. Scoprirai così verità profonde su te stesso.

Toro. Caro Toro, ogni volta che provi qualcosa di nuovo hai la tendenza a rimanerne ancorato per troppo tempo. Questo mese ti invita a muoverti altrove e a spingerti in confini inaspettati. Cambia ritmo e scoprirai una nuova musica.

Gemelli. Tanti auguri, luminoso Gemelli! Questa è la tua grande stagione, il momento dell’anno più propizio. Che sia una rinascita per provare piccole, grandi esperienze e sentirti di nuovo vivo. Sperimenta cose diverse e svegliati dalla tua ibernazione. Se lo farai non solo sono previste novità in amore o rinnovamento della passione di coppia, ma anche promozioni sul lavoro. Forza, questo mese sei tu la star!

Cancro. Sta per arrivare il tuo compleanno e, a differenza degli ultimi due mesi in cui te la sei cavata con difficoltà, finalmente le cose ti appaiono meno intense e drammatiche. Avrai il lusso e l’opportunità di passare qualche momento con te stesso, per rinnovarti spiritualmente ed energicamente, chiudendo capitoli a te scomodi.

Leone. È il momento di riposare un po’ anche per il re della giungla. Fai un respiro profondo e prenditi una pausa. Stai combattendo da troppo tempo con forti paure, responsabilità ed emozioni. Purtroppo negli ultimi mesi hai avuto un periodo turbolento per via dell’Eclisse nelle aree fondamentali della tua vita, tra cui salute, lavoro e relazioni. Meriti decisamente una vacanza: andare via qualche giorno gioverà a mente, corpo e spirito.

Vergine. Finalmente stai mettendo te stesso al primo posto: sai ciò che meriti e di cui hai bisogno. Sei esattamente sul percorso dove vorresti essere: non tolleri più qualunque cosa, ma sai come gestire al meglio situazioni e persone tossiche. Sai già in che cosa eccelli, ma cerca di sforzarti per implementare le tue capacità e abilità. Rimarrai sorpreso da quando tu possa ancora imparare!

L’oroscopo di giugno segno per segno: tante opportunità in arrivo tra denaro e amore

Bilancia. Questo giugno ti offre grande chiarezza mentale ed emotiva. Avrai la possibilità di recuperare le energie perse nell’ultimo periodo: nuove opportunità sono in arrivo. Ciò che prima era confuso, ora inizia a prendere un senso, compreso qualche progetto lasciato sedimentare troppo a lungo.

Scorpione. Sei stato molto indaffarato ultimamente, e probabilmente sei cresciuto spiritualmente più negli ultimi due mesi che negli anni passati. Ora è tempo di raccogliere le esperienze seminate e scintillare il più possibile con tutta la luce e la gloria delle tue trasformazioni interiori. Accetta i cambiamenti che ti si presenteranno e mostra la tua forza interiore di fronte a ogni difficoltà.

Sagittario. Caro Sagittario, giugno per te sarà un mese rinfrancante. È eccitante vederti così carico di energie dopo gli influssi dell’Eclissi che ti avevano un po’ bloccato spiritualmente. Questo mese ti è favorevole per investire in borsa, fare nuovi viaggi e aprirti a nuove esperienze.

Capricorno. Questo mese potrai trovare un po’ di pace interiore finalmente, per guarire e sentirti in pace con te stesso e con il tuo cuore. Hai messo da parte troppe parti della tua personalità per non farti notare, è giunto il momento di sentirti di nuovo “intero” e di passare del tempo di qualità con i tuoi cari.

Acquario. Grande mese trasformativo per te: spazzerai via ogni ostacolo ti si frapponga. Colmerai tutte le tue preoccupazioni e capirai le tue barriere mentali ed emotive, compresi i meccanismi protettivi che usi per proteggerti dagli altri. Niente più paure o etichette per te: un grande cambiamento sul lavoro o in amore ti sorprenderà.

Pesci. Non vuoi più perdere tempo, ma allo stesso momento ti rendi conto che affrettare le cose è sbagliato. Non preoccuparti: questo mese avrai tutti gli ingredienti, come in una buona ricetta, per costruire la vita che vuoi, manifestare i tuoi sogni e trovare la tua stabilità interiore.