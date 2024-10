Quali sono le 4 città con gli affitti più bassi d’Italia? Eccole svelate: Cosenza

La città calabrese è conosciuta per avere uno dei mercati immobiliari più accessibili d’Italia. Qui, il costo medio di un affitto si aggira intorno ai 300-350 euro mensili per un bilocale in zone centrali. Cosenza non solo vanta affitti bassi, ma anche una buona qualità della vita, grazie alla presenza dell’Università della Calabria e una solida offerta culturale. Gli studenti e giovani professionisti sono particolarmente attratti dalla città per i suoi costi contenuti.

Agrigento

Questa città siciliana è un’altra delle destinazioni italiane con affitti molto bassi, con prezzi medi che si attestano intorno ai 350-400 euro per un appartamento in buone condizioni. Agrigento, famosa per la sua Valle dei Templi, offre una combinazione unica di storia, cultura e mare. Nonostante i suoi affitti bassi, la città offre buone infrastrutture e servizi, rendendola una scelta interessante per chi vuole vivere in un ambiente tranquillo e suggestivo senza dover spendere troppo.

Isernia

Tra le città del centro-sud Italia, Isernia è un’opzione particolarmente economica, con affitti medi che variano dai 300 ai 350 euro al mese per un bilocale. La città molisana è spesso sottovalutata, ma offre un ritmo di vita tranquillo e un’ottima qualità dell’aria. Chi cerca un’alternativa più economica rispetto alle grandi città, ma non vuole allontanarsi troppo dai servizi essenziali, può considerare Isernia una valida scelta.

Rieti

Situata nel Lazio, Rieti offre affitti sorprendentemente bassi rispetto ad altre città della regione. Gli affitti si aggirano intorno ai 350-400 euro per un appartamento in centro. La città è particolarmente attraente per chi lavora a Roma ma desidera vivere in un’area più tranquilla e a costi più contenuti. La vicinanza con la Capitale rende Rieti una città strategica, permettendo di avere un accesso facile al mercato del lavoro di Roma, pur mantenendo bassi i costi di affitto.

Considerazioni generali

Queste quattro città rappresentano una valida scelta per chi desidera risparmiare sull’affitto pur mantenendo una buona qualità della vita. Sebbene i prezzi degli affitti nelle grandi città come Milano, Roma e Firenze continuino a crescere, esistono ancora molte località italiane che offrono un costo della vita accessibile. Scegliere di vivere in una città con affitti più bassi può essere un modo efficace per ridurre le spese mensili, soprattutto per giovani, lavoratori da remoto e pensionati.

Inoltre, le città con affitti bassi offrono spesso un ritmo di vita più rilassato e meno stressante rispetto alle grandi metropoli. Tuttavia, prima di trasferirsi, è importante valutare anche altri fattori come l’accessibilità ai servizi, le opportunità di lavoro e il tipo di infrastrutture disponibili. Le località menzionate non solo offrono affitti bassi, ma anche una buona qualità della vita, con un mix di storia, cultura e bellezze naturali che arricchiscono l’esperienza di chi sceglie di viverci.

Lettura consigliata

Ecco i 3 comuni italiani in cui una casa costa meno