Come da attese e calcoli di probabilità i mercati sembrerebbero aver iniziato nei giorni scorsi una nuova fase rialzista. A questo punto sembrano vicini nuovi massimi storici sui mercati americani. La sensazione è che si possa salire fino alla settimana delle elezioni presidenziali. Molti scommettono che possa vincere Trump e questo potrebbe incutere qualche timore negli investitori, dopo che nelle ultime settimane il tycoon ha fatto dichiarazioni sull’economia e su una eventuale politica dei dazi e sulle immigrazione. Ma cosa attendere con le elezioni presidenziali del 5 novembre? E nei prossimi mesi e anni? ? L’investimento azionario anche in ottica di un anno fino a 3 anni continuerà probabilmente a essere positivo. Andiamo a studiare i calcoili sulle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 16 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.600

Eurostoxx Future

4.936

Ftse Mib Future

34.55

S&P500

5.842,86.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Donald Trump, imprenditore controverso e ex Presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021, secono gli ultimi sondaggi sembrerebbe destinato a vincere nuovamente per le elezioni presidenziali. La sua figura polarizza l’opinione pubblica: per alcuni è una fonte d’ispirazione, per altri uno dei peggiori presidenti nella storia degli Stati Uniti, secondo sondaggi condotti tra storici e politologi. La sua possibile rielezione solleva interrogativi sul futuro dei mercati finanziari e, in particolare, sulla borsa valori. Durante il suo precedente mandato, il Dow Jones ha registrato un incremento significativo, salendo del 57,7%, una performance migliore rispetto alla media storica dal 1898.

Un’analisi delle serie storiche dal 1898 ad oggi indica che il terzo e il quarto anno di ogni ciclo presidenziale hanno una probabilità molto elevata di chiudere in positivo. Il 2023, infatti, ha avuto una performance superiore al 20%, mentre per il 2024 ci si aspettava un aumento compreso tra il 7 e il 10%. Si è andati ben oltre, infatti, al momento, la salita dei listini americani è di ben oltre il 25%.

Lo studio della performance performance mostra che i primi due anni di un ciclo presidenziale tendono a essere più volatili, con una maggiore probabilità di forti correzioni. In un’analisi di 19 cicli presidenziali, in quasi il 74% dei casi il picco si è registrato nel secondo biennio, il che suggerisce che i risultati migliori si concentrano nella seconda metà del termine presidenziale.

Riguardo al 2025, che rappresenterà la combinazione tra il primo anno del ciclo presidenziale e il quinto anno del decennio, la storia suggerisce che gli anni che terminano con “5” tendono a generare rendimenti molto positivi. Si prevede che il minimo annuale si formi a gennaio e il massimo a dicembre, con una performance attesa di circa il 20%. Pertanto, indipendentemente da chi sarà eletto presidente, le proiezioni storiche sembrano indicare che la Borsa continuerà a seguire un trend di crescita.

Attenzione, il primo semstre però è atteso con una fase laterale rialzista. La combinazione di questi fattori storico-economici suggerisce un potenziale ottimismo per il mercato nei prossimi anni, rendendo la situazione finanziaria un tema di grande interesse per investitori e analisti.

Quando potrebbe formarsi una correzione nei prossimi 12 mesi? Fra febbraio e aprile. Invece, la seconda parte dell’anno potrebbe essere tutta al rialzo.

Uno sguardo alle nostre previsioni sul decennio

Tutto continua a procedere come da nostre statistiche pubblicate a fine del 2020. I mercati azionari fra ottobre del 2022 e il primo trimestre del 2023 dovevano formare un minimo rielvante per poi lasciare spazio a una fase rialzista fino all’ultimo anno del decennio. Di volta in volta ci potevano essere fisiologiche correzioni in un trend pluriennale rialzista.

In base a queste serie storiche l’investimento azionario anche in ottica di un anno fino a 3 anni continuerà probabilmente a essere positivo.

