Amsterdam è una delle mete di viaggio più ambite, ecco quanto potresti spendere per una vacanza lì e come ammortizzare i costi

Amsterdam è una delle mete di viaggio più ambite, ma quanto costa davvero una vacanza in questa splendida città? La spesa dipende da diversi fattori come trasporti, alloggio, cibo e attrazioni. In media, una vacanza di 4 giorni può costare tra i 600 e i 1.000 euro, ma ci sono modi per risparmiare senza rinunciare all’esperienza.

Volo e trasporti

Il costo del volo per Amsterdam varia a seconda della stagione e dell’aeroporto di partenza. In media, puoi trovare biglietti a partire da 50-150 euro se prenotati con largo anticipo. Una volta atterrato all’aeroporto di Schiphol, puoi facilmente raggiungere il centro città in treno per circa 5 euro. All’interno della città, spostarsi è semplice grazie a tram, autobus e bici. Un pass giornaliero per i mezzi pubblici costa circa 8-9 euro, ma se prevedi di utilizzare spesso i trasporti pubblici, puoi risparmiare optando per un pass di più giorni, che può ridurre i costi totali.

Alloggio

Per quanto riguarda l’alloggio, Amsterdam offre una vasta gamma di opzioni, da ostelli economici a hotel di lusso. Se prenoti con anticipo, puoi trovare stanze in ostelli per circa 30-50 euro a notte. Gli hotel di fascia media possono costare tra i 100 e i 150 euro a notte, mentre per strutture di lusso potresti spendere oltre i 200 euro. Un modo per ammortizzare i costi è considerare l’alloggio nei dintorni di Amsterdam, che spesso offre tariffe più basse senza rinunciare alla comodità.

Cibo e bevande

Amsterdam offre una grande varietà di opzioni gastronomiche, dai ristoranti raffinati ai mercati di strada. In media, un pasto in un ristorante di fascia media costa circa 15-20 euro a persona, mentre i fast food o i mercati locali come il Foodhallen offrono pasti più economici tra i 5 e i 10 euro. Se vuoi risparmiare, fare la spesa nei supermercati locali e preparare il cibo autonomamente può aiutarti a ridurre notevolmente i costi. Per chi ama la birra, un boccale in un bar costa circa 5-6 euro, mentre un caffè costa circa 2-3 euro.

Attrazioni e attività

Le principali attrazioni di Amsterdam includono musei, crociere sui canali e visite a parchi come Vondelpark. L’ingresso ai musei come il Rijksmuseum e il Museo di Van Gogh costa circa 17-20 euro. Tuttavia, per risparmiare, puoi acquistare una I Amsterdam City Card, che offre accesso gratuito a molte attrazioni e include l’utilizzo illimitato dei trasporti pubblici. La card per 72 ore costa circa 110 euro, ma può essere un ottimo investimento se intendi visitare molte attrazioni e utilizzare frequentemente i mezzi pubblici.

Amsterdam è una delle mete di viaggio più ambite, ecco quanto potresti spendere per una vacanza lì e come ammortizzare i costi

Esistono vari modi per ammortizzare i costi della tua vacanza ad Amsterdam. Oltre alla I Amsterdam City Card, prenotare voli e alloggi con largo anticipo ti permetterà di accedere a tariffe più convenienti. Inoltre, viaggiare fuori stagione, ad esempio in autunno o primavera, può ridurre sensibilmente i costi senza compromettere l’esperienza. Optare per attrazioni gratuite, come passeggiare lungo i canali o esplorare i mercati locali, è un ottimo modo per vivere Amsterdam senza spendere troppo.

In conclusione, una vacanza ad Amsterdam può adattarsi a diversi budget. Con un po’ di pianificazione e qualche accorgimento, puoi goderti la città senza spendere una fortuna e vivere un’esperienza indimenticabile.

Lettura consigliata

I 3 comuni in cui una casa costa meno in Italia