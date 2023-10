Quanto hanno guadagnato i Nirvana negli anni Novanta: a raccontarlo è l’ex batterista del gruppo Dave Grohl

Gruppo storico degli anni Novanta, l’epoca del Grunge, i Nirvana erano originari di Aberdeen, Stato di Washington. Nel 2014 sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame, sono anche stati inseriti al trentesimo posto nella lista dei 100 migliori artisti secondo la rivista Rolling Stone.

Alla fine degli anni Ottanta ad Aberdeen, Kurt Cobain aveva già la sua band che si chiamava Fecal Matter. Il successo era ancora lontano. Fu il cantante dei Melvins, che lui ammirava, a presentargli Krist Novoselic con cui creerà la band The Stiff Woodies, diventata poi Nirvana. I Nirvana saranno uno dei gruppi rock che maggiormente ha cambiato e influenzato la musica, i tragici eventi del suo cantante li consegneranno alla storia come tanti altri artisti maledetti.

I Nirvana vendono 75 milioni di copie, si affermano come band mondiale e tengono numerosi e turbolenti concerti nei vari Continenti. La pressione non è ben assorbita da Kurt Cobain che si troverà subito in difficoltà nei panni di star totale. Ma come mai i Nirvana hanno avuto così successo? il talento è la risposta. All’interno del gruppo c’era un leader che viene considerato uno dei più importanti cantautori degli ultimi 50 anni. Ma anche uno dei migliori chitarristi di sempre. E inoltre gli altri componenti del gruppo non erano da meno.

Una rivelazione molto personale

Quanto hanno guadagnato i Nirvana? A dirlo è l’ex batterista del gruppo. La storia di Dave Grohl sembra davvero una sceneggiatura pronta per il cinema. Dopo la fine dei Nirvana segnata dalla morte di Kurt Cobain, Dave Grohl fonda i Foo Fighters. Gruppo alternativo nato a Seattle, patria del Grunge, ottiene subito un grande successo grazie alla leadership del suo fondatore. 14 album pubblicati, 11 da studio, concerti negli stadi più importanti del Mondo con milioni di presenze per ogni tour. 25 milioni gli album venduti finora. Non sono i numeri dei Nirvana, ma l’ex batterista non può certo lamentarsi.

Ospite diversi anni fa del programma radiofonico The Howard Stern Show, una delle trasmissioni più seguite degli Stati Uniti, condotta dal noto scrittore Howard Stern, Grohl fa una confidenza importante.

Howard Stern gli chiede come è stato avere 23 anni e guadagnare 100 milioni di dollari. Ma Dave Grohl cade dalle nuvole e scuote la testa, la somma non è veritiera. Neanche lontanamente. Stern incalza proponendo 50 milioni prima e 25 poi. Ma l’ex batterista dei Nirvana scuote la testa divertito. Quando Stern dice che almeno 15 milioni li avranno guadagnati, Grohl mugugna e dice che quella somma potrebbe avvicinarsi alla realtà.

Quanto hanno guadagnato i Nirvana, meno di quanto ci si aspetti

Sono quindi 15 i milioni guadagnati dal gruppo Nirvana negli anni Novanta. All’intervista, Dave Grohl era accompagnato dal suo batterista e amico Taylor Hawkins, scomparso nel 2022 a causa di un’overdose. 15 milioni a 23 anni, proprio il Nirvana, un vero paradiso. Questo il commento di Hawkins dopo lo scambio di battute tra Stern e Grohl.

Dave Grohl ha affermato nelle interviste successive di aver speso tutti i soldi guadagnati con Nevermind, l’album cruciale dei Nirvana e della musica rock degli anni del Grunge. Una casa sulla spiaggia a Nogs Head nella Carolina del Nord e tanto pulled pork, la carne tipica del luogo da cuocere al barbecue. Esperto e appassionato di questo tipo di cucina, Dave Grohl ha definito una montagna di soldi quella guadagnata con Nevermind. Lo era per l’epoca, forse non per i numeri che girano oggi, lo era per quei 3 ragazzi di provincia che fino ad allora di guadagni ne avevano visti pochi. L’esperienza con i Nirvana è servita a Grohl per perfezionare il progetto Foo Fighters, una vera macchina da soldi che continua a funzionare ancora oggi dopo tanti anni.