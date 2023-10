Come si perde il titolo di Principe e cosa si può fare senza: la storia di Nikolai di Danimarca e delle sue nuove attività lavorative

È il primogenito del Principe Joachim e della Principessa Alexandra, nato nel 1999, ha un fratello e due fratellastri, Henrik e Athena, nati dall’unione del padre con Marie Cavallier. Settimo in linea di successione, ha preso gli ultimi eventi con filosofia ma anche con dispiacere. Ma non si è arreso.

La Regina Margherita II di Danimarca ha deciso di privare i suoi nipoti dei titoli di Principi nominandoli tutti conti e contesse. L’intenzione è quella di rendere la monarchia più snella è proiettata ala modernità. Essere Principi comporta una serie compiti che devono essere svolti puntualmente e in cui la famiglia sarà sempre meno coinvolta nel futuro. Questa la decisione della Regina, che ha affermato di aver sottovalutato le conseguenze che questa decisione avrebbe avuto nei rapporti interpersonali.

Il Principe Joachim, padre di Nikolai, ha lasciato il lavoro che svolgeva presso l’ambasciata danese a Parigi per ricoprire un ruolo simile ma a Washington. Il figlio si è mosso verso direzioni differenti. Nikolai ha lavorato fin da giovane come modello per Dior, Burberry e Rains e ora ha deciso di investire sulla carriera di influencer. Per farlo nella maniera più produttiva è entrato a far parte della scuderia Social Works specializzata nella gestione degli influencer molto importanti.

Studi e istruzione militare

Come si perde il titolo di Principe? Succede quando la Regina riorganizza i ranghi per avere maggiore efficienza negli affari della Corona. È ciò che è successo a Nikolai di Danimarca. Ora con il nome di Nikolai di Monpezat e con la guida di un’importante società che gestisce le carriere degli influencer più noti, il conte cercherà di monetizzare quanto fatto finora. Come modello ha ottenuto in passato copertine notevoli come quella di Scandinavian Vogue.

Dopo aver frequentato con profitto la Copenaghen Business School, Nikolai è entrato a fare parte delle Forze Armate. La vita militare e l’economia aziendale sono sempre state le sue passioni. L’addestramento militare lo ha portato a termine presso l’Accademia Haerens Sergentskole ma le intenzioni di raggiungere il successo come influencer hanno rimesso in discussione molte decisioni precedenti. Studi economici e social sono diventati ora la sua vita.

Come si perde il titolo di Principe e si trova una carriera nuova di zecca

I suoi affari verranno seguiti nella città di Parigi che è la preferita dall’ex Principe. È lì che per molti anni ha vissuto il padre ed è francese la compagna del padre Marie Cavallier madre dei suoi fratellastri. Per questo Nikolai, insieme alla fidanzata, si è trasferito nella Ville Lumiere, e la città sembra averlo adottato con affetto.

Nikolai sfruttando il titolo e la sua storia ha già migliaia di followers su Instagram e nel 2022 è stato impegnato nelle passerelle parigine. La società che si occupa della sua attività di modello è la Scoop Model che lo pubblicizza chiamandolo prince Felix o prince Nikolai. A seguirlo anche il fratello Felix e molti giovani della società bene danese. Anche Felix è intenzionato a seguire la carriera di modello e ha sfilato per la casa di gioielli Georg Jensen. Le occasioni per i rampolli delle case reali sono tante e vanno sfruttate. Come si dice sempre, quando si perde un’occasione se ne trovano altre cento. Ed è quello che sta succedendo a Nikolai e ai rampolli danesi che sono stati privati del titolo più prestigioso.