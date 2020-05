Quali sono i vantaggi del fitto senza contratto? E quali i rischi?

L’affitto senza contratto è molto più frequente di quanto non si pensi.

Malgrado sia stata introdotta la cedolare secca pensata per sanare la piaga degli affitti in nero, in Italia sono ancora in molti a fittare gli immobili senza un regolare contratto.

Una stima certa del fenomeno non c’è. Chi affitta un immobile senza un contratto difficilmente lo racconta in giro.

I vantaggi

I “vantaggi” dell’affitto senza contratto sono noti a tutti.

Da un lato, i proprietari che fittano un immobile senza un regolare contratto credono di aumentare i propri guadagni in quanto non ne dichiarano il reddito ed evadono le tasse.

Dall’altro, gli inquilini che accettano gli affitti in nero credono di pagare un canone di locazione inferiore ai livelli di mercato. In realtà così non è.

I rischi

I rischi che si corrono quando si affitta un immobile senza un regolare contratto coinvolgono sia il proprietario dell’immobile che l’inquilino.

L’affitto senza contratto non conviene infatti né al proprietario né all’inquilino.

Entrambe le parti si espongono a rischi molto maggiori dei vantaggi ottenuti.

Si tratta di un’evasione fiscale con conseguenti ripercussioni sia fiscali che civili.

Chi affitta senza contratto omettendo la regolare registrazione, evade l’imposta di registro e l’imposta sui redditi percepiti dalla riscossione del canone e può ricevere una salata cartella esattoriale.

Gli inquilini per le somme dovute al fisco sono solidalmente responsabili con il padrone di casa.

Le conseguenze civili

L’affitto senza un contratto è nullo. Se gli inquilini non pagano il canone pattuito il proprietario difficilmente riuscirà ad agire in giudizio e chiedere un decreto ingiuntivo per recuperare le somme non versate.

Né potrà usufruire della procedura di sfratto per mandare via di casa l’inquilino moroso.

Insomma, scegliere questa soluzione comporta più rischi che vantaggi.

I nostri consigli

Si consiglia sempre al proprietario dell’immobile di concludere un contratto di locazione, e di registrarlo regolarmente entro il termine di 30 giorni dalla stipula.

Si consiglia all’inquilino di rifiutare di accettare una locazione senza contratto.

Approfondimento

