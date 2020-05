Titoli e azioni consigliate dagli analisti questa estate

Quasi senza accorgercene siamo arrivati a metà anno con titoli e azioni consigliate dagli analisti per guadagnare quest’estate.

Wall Street

Lunedì scorso Wall Street è stata chiusa per la festività del Memorial Day. Si tratta di una ricorrenza dedicata ai veterani di tutte le guerre. Ricorrenza che, tra l’altro, nell’immaginario collettivo della cultura statunitense dà inizio alla stagione estiva. Il problema è che mentre la festività è la stessa ogni anno, quest’anno non è lo stesso del passato. In altre parole, come è facile intuire, questa sarà un’estate che per molti, che siano statunitensi o francesi o italiani, non sarà come le altre. Per quanto ci riguarda non sappiamo bene ancora quali siano le regole che dovremmo seguire per i prossimi mesi.

Sell in May

Inoltre, data la situazione economica di molte persone, è incerta anche la possibilità di permettersela una vacanza. Sempre che si abbia ancora un lavoro. Inoltre ogni regione sembra essere orientata verso l’adozione di leggi proprie. Il che rende quanto mai disomogeneo il quadro normativo. Lo stesso si può dire degli Stati Uniti che, ben più in grande, si trovano a dover organizzare decisioni tra Stati differenti. Solitamente, proprio per via delle vacanze, i mercati durante i mesi estivi registrano volumi più bassi di scambi. Anche per questo motivo nacque a suo tempo il famoso detto “Sell in May and go away”.

Ma visto che le vacanze, come detto, potrebbero non essere le stesse degli anni passati, anche i mercati potrebbero riservare più di una sorpresa. Per questo motivo, forse, è meglio non andare “in vacanza” anche sui mercati. Partendo da questo presupposto da SunTrust hanno pensato di considerare titoli e azioni consigliate dagli analisti per guadagnare quest’estate.

Titoli azioni consigliate dagli analisti per guadagnare quest’estate.

Uno dei nomi meno conosciuti citati nell’elenco di SunTrust riguardante titoli azioni consigliate dagli analisti per guadagnare quest’estate c’è CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD). Si tratta di un leader nel mercato delle piattaforme di protezione per tutti i dispositivi aziendali connessi a Internet. SunTrust ha recentemente aumentato il target price portandolo dai precedenti $ 80 a $ 95, ben oltre non solo il consensus fermatosi a $ 73,32 ma anche rispetto all’ultima quotazione, intorno ai $ 79,35 per azione.