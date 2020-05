Ci siamo mai chiesti quanti pensionati dello spettacolo e dello sport ci sono in Italia? L’Inps grazie all’Osservatorio statistico riesce ad accontentare la nostra curiosità. Le pensioni vigenti al primo gennaio sono 55.768 a carico del fondo dei lavoratori dello spettacolo e 2.548 del fondo degli sportivi professionisti. Parliamo di circa 977 milioni di euro di pagamenti pensionistici che finiscono nelle tasche dei lavoratori dello spettacolo e dello sport.

Quest’anno c’è stato un aumento dei pensionati e anche degli importi degli assegni. Ma il trend non è stato uguale per personaggi dello spettacolo e dello sport: c’è una netta differenziazione.

Per la gestione dei lavoratori dello spettacolo è salito il numero delle prestazioni (0,2%) e dell’importo dell’assegno (2,3%). Per gli sportivi si registra un incremento numerico delle pensioni del 7,2% e dell’importo annuo in pagamento dell’8,6%.

Che tipo di pensioni sono

Il 68,7% delle prestazioni riguardano le pensioni di vecchiaia, il 27,4% ai superstiti mentre il 3,9% pensioni di invalidità. Per quel che concerne gli importi elargiti annualmente l’80,3% serve per pagare le pensioni di vecchiaia, il 16,9% ai superstiti e il 2,8% quelle di invalidità.

Percentuale di vecchiaia

Il Fondo sportivi professionisti è caratterizzato da una percentuale di pensioni di vecchiaia più elevata rispetto al Fondo lavoratori dello spettacolo. Le pensioni ai superstiti e di invalidità sono più presenti tra i lavoratori dello spettacolo.

Nessuna donna sportiva prende la pensione

Tra personaggi dello spettacolo e sportivi la preponderanza dei pensionati è maschile. Addirittura nel fondo degli sportivi, le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono soltanto percepite dagli uomini. Le pensioni ai superstiti presentano tale percentuale molto bassa e quasi nulla nel fondo degli sportivi.

Pensioni della gestione Sport e Spettacolo

Dall’analisi della distribuzione territoriale delle pensioni della gestione Sport e Spettacolo la concentrazione di pensionati si concentra nella provincia di Roma dove vengono erogate il 25,6% del complesso delle prestazioni e il 29,5% degli importi.

Quanto prendono di pensione?

Non vi aspettate pensioni d’oro. Durante l’attività lavorativa e sportiva avranno anche guadagnato tanto ma ai fini pensionistici il loro assegno è inferiore a 750 euro per almeno il 42%. Ora vi abbiamo svelato quanti pensionati dello spettacolo e dello sport ci sono in Italia e soprattutto quanto prendono in pensione.